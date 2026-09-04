Una pintura que permaneció años oculta en Mar del Plata será restituida a su legítima heredera después de que una investigación identificara su recorrido desde la época de la ocupación nazi de Países Bajos. Se trata de “Retrato de una dama”, una obra que perteneció al coleccionista neerlandés Jacques Goudstikker y que ahora deberá ser entregada a Marei von Saher, su única heredera.

El juez de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, homologó un acuerdo que permitió suspender el proceso contra una pareja de esa ciudad, acusada de ocultar la obra. Los imputados aceptaron renunciar a cualquier reclamo civil o penal sobre la pintura y prestaron conformidad para que sea restituida a von Saher.

La decisión también establece una compensación económica. Cada uno deberá donar 2,4 millones de pesos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil, por un total de $4,8 millones.

Además, ambos tendrán que cumplir durante dos años distintas reglas de conducta. Entre ellas figuran fijar domicilio y quedar bajo el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP).

La suspensión del proceso a prueba permitió cerrar esta etapa sin llegar a un juicio. El Ministerio Público Fiscal consideró adecuada esta alternativa por la calificación legal, la escala de pena prevista, la falta de antecedentes de los acusados y la posibilidad de que una eventual condena fuera de ejecución condicional.

Una fotografía de una casa en venta abrió la pista en Mar del Plata

La investigación comenzó lejos de la Argentina. Un trabajo periodístico realizado en Países Bajos rastreó distintas obras de arte que habían sido robadas durante la ocupación nazi de Ámsterdam.

El periodista neerlandés Peter Schouten llegó a Mar del Plata en abril de 2025 para seguir una pista vinculada con la familia de una de las personas investigadas. Encontró una señal inesperada en una publicación inmobiliaria.

La vivienda estaba ofrecida para la venta en internet. Una de las fotografías del aviso mostraba el living de la propiedad y, en una de sus paredes, aparecía una pintura que coincidía con una de las obras buscadas de la colección Goudstikker.

El diario neerlandés Algemeen Dagblad publicó la investigación el 25 de agosto de 2025. La información luego comenzó a circular en medios de la Argentina y de otros países.

Ese mismo día, la Unidad Fiscal Mar del Plata recibió una denuncia de Interpol Argentina. Al día siguiente llegó otra presentación de la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La pesquisa avanzó desde entonces sobre el origen y la permanencia de la obra en Mar del Plata. La investigación contó con la intervención del fiscal federal Carlos Martínez, de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

El trabajo también incorporó la cooperación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por Diego Velasco, junto con la participación de las funcionarias Valeria Calaza y Agustina Sienra.

La resolución deberá pasar por la Corte Suprema para concretar la devolución

Aunque el acuerdo ya fue homologado, la pintura todavía no regresará de inmediato a Países Bajos. La obra se encuentra actualmente bajo resguardo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución será elevada al máximo tribunal para establecer el mecanismo de entrega a Marei von Saher. La heredera es querellante en la causa y recibió el reconocimiento como sucesora de Jacques Goudstikker.

Goudstikker fue un reconocido galerista y coleccionista neerlandés. Su colección quedó atravesada por el saqueo de obras de arte durante el régimen nazi, un proceso que décadas después dio lugar a reclamos para recuperar piezas que habían sido sustraídas.

En este caso, una fotografía tomada para publicar una propiedad en venta permitió ubicar una de esas pinturas en Mar del Plata. La investigación posterior permitió reconstruir la pista y avanzar ahora hacia su restitución