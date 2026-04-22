El precio de los preservativos a nivel global podría aumentar entre 20% y 30% en los próximos meses debido a problemas en la cadena de suministro vinculados a la guerra en Medio Oriente. La situación afecta especialmente al principal productor mundial, Karex, responsable de uno de cada cinco preservativos que se comercializan en el planeta.

El impacto ya se siente en la logística internacional: los costos de transporte se dispararon, las rutas marítimas presentan interrupciones y los envíos registran demoras significativas. En este contexto, la empresa líder del sector advirtió que no tiene otra alternativa que trasladar los costos a los precios finales.

Actualmente, los envíos hacia mercados clave como Europa y Estados Unidos pueden tardar hasta dos meses, mientras que algunos cargamentos permanecen varados sin poder completar sus rutas.

Los motivos de los aumentos

El incremento responde a un combo de factores:

Aumento del costo del transporte internacional

Interrupciones en rutas marítimas por el conflicto en Medio Oriente

Retrasos logísticos

Caída del stock disponible en distintos mercados

Esto genera una presión directa sobre los precios y acelera los ajustes.

¿Quién produce la mayoría de los preservativos?

La empresa que domina el mercado global:

Produce más de 5.000 millones de unidades al año

Distribuye en más de 130 países

Abastece a marcas líderes como Durex

Además, cumple un rol central en la salud pública, ya que provee insumos a organismos internacionales y sistemas sanitarios.

¿Cuál es la situación actual del mercado?

El escenario combina tres variables clave:

Demanda en aumento ante posibles faltantes

ante posibles faltantes Oferta limitada por demoras en producción y envío

por demoras en producción y envío Costos en alza en toda la cadena

Este desequilibrio acelera la suba de precios y genera incertidumbre en el abastecimiento.

El posible impacto en la salud pública

El encarecimiento de los preservativos no es solo un tema económico. Puede derivar en:

Menor acceso en países con menor poder adquisitivo

Riesgo de retroceso en la prevención de ETS y VIH

Dificultades en programas gratuitos de distribución

Se trata de un insumo clave, sin reemplazo directo en políticas de salud sexual. Ya ocurrió durante la pandemia: la interrupción de cadenas globales generó faltantes de insumos esenciales. En este caso, el impacto alcanza a un producto masivo, pero también estratégico en salud pública, lo que amplifica sus consecuencias.

Por su parte, aunque no hay medidas específicas anunciadas, Argentina podría verse afectada con: