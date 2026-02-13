En el marco del Día Mundial del Preservativo, que se conmemora este viernes, el programa “Vamos Rivadavia”, conducido por el periodista y médico Nelson Castro en Radio Rivadavia, realizó una encuesta sobre el uso de preservativo en relaciones sexuales.

Según el relevamiento, 6 de cada 10 personas consultadas indicaron que no utilizarían preservativo si se encuentran en una pareja estable.

Uno de los entrevistados afirmó que no usa preservativo con su pareja, aunque aclaró que evita la eyaculación intravaginal. Otro participante sostuvo que, pese a tener novia, utiliza protección porque lo considera el método más efectivo para cuidarse.

Entre quienes se identificaron como solteros, la predisposición al uso de preservativo fue mayor. Un entrevistado explicó que lo utiliza como método de prevención de enfermedades y mencionó la profilaxis preexposición (PrEP) como alternativa en la prevención del VIH. La PrEP es un tratamiento destinado a personas seronegativas que reduce un 99% el riesgo de contraer VIH por vía sexual y, al menos, un 74% el riesgo asociado al uso de drogas inyectables.

Otro consultado señaló que no utiliza preservativo con su pareja estable porque confía en que ambos conocen su estado de salud, aunque indicó que sí lo haría ante una relación ocasional.

Una mujer que participó en la encuesta expresó que en su relación actual el preservativo se utiliza en cada encuentro, pero señaló que, en su experiencia, “la mayoría no” lo usa y que en algunos casos su implementación depende de la iniciativa femenina.

Ventas y precios en kioscos

Un comerciante consultado indicó que la venta de preservativos es baja. Según detalló, el precio de una caja de tres unidades oscila entre 1.700 y 3.000 pesos, dependiendo de la marca.

Estos valores se enmarcan en un contexto de inflación que impacta en productos de consumo cotidiano, incluidos los vinculados a la salud sexual.

Día Mundial del Preservativo: prevención y acceso

El Día Mundial del Preservativo busca promover el uso del método como herramienta de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no intencionales.

En Argentina, los preservativos se distribuyen de manera gratuita en hospitales y centros de salud públicos. Organismos sanitarios recomiendan su uso en todas las relaciones sexuales, especialmente cuando no existe un acuerdo explícito de exclusividad y controles médicos periódicos.