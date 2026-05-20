Daniela Zattara: “El Rojas busca que cualquier estudiante pueda acceder al arte”

El Centro Cultural Ricardo Rojas se convirtió desde hace años en uno de los espacios culturales más activos y reconocidos de Argentina. Dependiente directamente del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el Rojas funciona como un punto de encuentro entre el arte, la formación y la comunidad.

“Es como un apéndice de la universidad, pero abierto a toda la sociedad”, explicó su directora, Daniela Zattara, en diálogo con Mejor Informado.

El espacio ofrece una enorme variedad de actividades vinculadas al arte y la cultura. Desde teatro, danza y literatura hasta filosofía, escritura, artes plásticas y expresión corporal. Además, impulsa concursos y propuestas especiales como el Premio Rozenmacher, que actualmente lanzan junto a FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires). “En realidad, el Rojas atraviesa prácticamente todas las artes”, resumió Zattara.

Uno de los principales objetivos del centro cultural es garantizar el acceso a la formación artística y cultural a precios accesibles, especialmente para estudiantes universitarios que muchas veces cuentan con presupuestos limitados.

“Queremos que cualquier estudiante pueda hacer algo que le gusta, formarse o acercarse al arte aunque esté atravesando una etapa donde económicamente no tenga tantas posibilidades”, señaló.

El histórico espacio de la UBA que apuesta al arte accesible y abierto a toda la comunidad.

En ese sentido, destacó que tanto los cursos como los espectáculos teatrales tienen valores mucho más bajos que otros espacios culturales independientes, buscando ampliar las posibilidades de acceso.

Pero el Rojas no está dirigido únicamente a estudiantes de carreras artísticas. Según explicó su directora, existe una gran diversidad de perfiles entre quienes participan de las actividades. “Hay estudiantes que vienen a especializarse en áreas concretas, como monólogos, clown, comedia o escritura teatral, pero también llegan personas que estudian química o carreras científicas y quieren acercarse al teatro, la filosofía o la escritura”, contó.

Muchos estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, por ejemplo, utilizan los cursos del Rojas como complemento de formación con docentes reconocidos y propuestas específicas.

Además, el centro cultural cuenta con una división destinada a adultos mayores de 65 años, quienes acceden a beneficios especiales y descuentos.

Actualmente, el Rojas ofrece alrededor de 500 cursos por cuatrimestre, una cifra que refleja la magnitud y el movimiento constante del espacio cultural. “Es un lugar muy dinámico y en permanente crecimiento”, afirmó Zattara.

Con una propuesta amplia, diversa y accesible, el Centro Cultural Rojas continúa consolidándose como uno de los grandes polos culturales del país, donde el arte y la formación buscan estar al alcance de todos.

Entrevista a Daniela Zattara