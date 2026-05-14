La subsecretaria de Cultura de Neuquén, Ana Bonet, brindó detalles sobre las actividades culturales previstas para este fin de semana durante una entrevista en el programa "La primera mañana", que se emite por AM550. Allí destacó la realización de una nueva edición del ciclo “Otoño en Vivo”, que tendrá lugar este sábado desde las 17 en la Casa de las Culturas.

El espacio cultural, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina, será escenario de una jornada con entrada libre y gratuita que incluirá música en vivo, feria de emprendedores, foodtrucks y exposición de vinilos. En esta oportunidad se presentarán las bandas regionales Best y Muster, con propuestas musicales vinculadas al pop, rock nacional, funk y blues.

El ciclo “Otoño en Vivo” reúne bandas regionales, emprendedores y propuestas para toda la familia.

Bonet explicó que el ciclo comenzó con la llegada del otoño y busca promover el encuentro de artistas neuquinos y patagónicos con la comunidad. “Son propuestas pensadas para disfrutar en familia, con amigos y también con las infancias”, señaló durante la entrevista radial.

La funcionaria remarcó además que las actividades comienzan más temprano para facilitar la participación del público y permitir una experiencia cultural accesible para todas las edades. “Hay muchas propuestas culturales en Neuquén capital y en distintas localidades de la provincia para compartir durante el fin de semana”, sostuvo.

Música, arte y encuentro comunitario se combinarán en la Casa de las Culturas.

Además del evento del sábado, Bonet adelantó que el domingo se desarrollará una nueva edición de la Noche de los Museos en distintas localidades neuquinas, en el marco del Día Internacional de los Museos. Habrá actividades especiales en Neuquén capital, Zapala, Chos Malal, Villa La Angostura, Aluminé, Picún Leufú y Añelo, entre otras ciudades.

La subsecretaria también anticipó futuros ciclos y espectáculos organizados por la Secretaría de Cultura provincial, entre ellos propuestas de jazz, peñas folclóricas y actividades infantiles, todas con acceso gratuito. Según indicó, la programación completa puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de Cultura Neuquén.