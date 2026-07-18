Día del Amigo: cuál es el regalo ideal para la persona agasajada según el signo del zodíaco

Tras la finalización del Mundial 2026, miles de personas en el mundo, y en particular en la Argentina, tienen la mira puesta en la próxima fecha especial del calendario: el Día del Amigo. Como ocurre cada 20 de julio, la celebración invita a compartir encuentros, cenas y regalos con quienes forman parte de la vida cotidiana. La fecha tiene una historia muy particular: nació en Argentina a partir de la llegada del hombre a la Luna en 1969, cuando Enrique Febbraro interpretó aquel acontecimiento como un gesto de amistad de la Humanidad hacia el Universo.

Para quienes todavía no saben qué obsequiar, la astrología puede ofrecer una ayuda extra. Cada signo tiene rasgos de personalidad que permiten elegir regalos más personalizados y con mayores posibilidades de éxito.

Signo por signo, el mejor regalo para el Día del Amigo

Aries

Impulsivos, competitivos y amantes de los desafíos. Los arianos suelen disfrutar de experiencias activas, por lo que una entrada para una actividad deportiva, una escapada aventura o accesorios para entrenar pueden ser grandes opciones.

Tauro

Los nacidos bajo este signo valoran el confort y los placeres simples. Un regalo gourmet, una caja de chocolates, un vino especial o velas aromáticas son detalles que suelen conquistar a los taurinos.

Géminis

Curiosos y comunicativos, disfrutan descubrir cosas nuevas y desafiantes. Un libro entretenido, auriculares, accesorios tecnológicos o un juego de mesa innovador pueden ser excelentes alternativas.

Cáncer

Sensibles y afectuosos, los cancerianos valoran los recuerdos y actividades en familia. Una foto enmarcada, un álbum personalizado o un objeto con significado emocional puede convertirse en el mejor regalo.

Leo

Les gusta destacarse y recibir detalles especiales, que los tengan en cuenta. Un accesorio llamativo, una prenda elegante o algún objeto personalizado que los haga sentir únicos siempre será bien recibido.

Virgo

Prácticos y organizados, prefieren los regalos útiles. Agendas, organizadores, termos de calidad o accesorios para el trabajo suelen encajar perfectamente con su personalidad.

Libra

Amantes de la estética y la armonía. Una pieza de decoración, una ilustración, una planta de interior o algún objeto artístico pueden transformarse en el regalo ideal.

Escorpio

Intensos y apasionados, valoran los detalles con personalidad. Un perfume, una novela de misterio o una experiencia diferente pueden sorprenderlos gratamente.

Sagitario

Aventureros por naturaleza. Las experiencias suelen ser mejores que los objetos: una excursión, una salida diferente o algún accesorio de viaje son apuestas seguras.

Capricornio

Responsables y perseverantes, prefieren regalos duraderos y de calidad. Una billetera elegante, una lapicera premium o algún accesorio profesional son buenas opciones.

Acuario

Originales e innovadores, disfrutan de lo distinto. Accesorios tecnológicos, objetos de diseño o productos sustentables suelen captar rápidamente su atención.

Piscis

Creativos, sensibles y soñadores. Libros, música, artículos artísticos o experiencias vinculadas al bienestar emocional suelen conectar con su esencia.

Por qué se celebra el Día del Amigo el 20 de julio

La tradición nació gracias a Enrique Febbraro, un odontólogo y filósofo argentino que siguió con entusiasmo la misión Apolo 11. Cuando Neil Armstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969, interpretó ese momento histórico como una muestra de unión entre todos los habitantes del planeta.

A partir de esta idea de Febbraro, tomó impulso la celebración del Día del Amigo. Con el paso de los años se ha convertido en una de las fechas más populares de Argentina y de otros países que también la adoptaron.