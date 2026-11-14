Día Mundial de la Diabetes: estiman que los casos de tipo 1 aumentarán un 29% hacia 2049

La cantidad de personas que viven con diabetes tipo 1 aumentará un 29% en los próximos 24 años, de acuerdo con las proyecciones de una investigación del Steno Diabetes Center de Odense, Dinamarca. El estudio estima que los casos pasarán de 9,4 millones en 2025 a 12,1 millones en 2049.

La investigación también prevé un incremento del 14% en los nuevos diagnósticos anuales: de aproximadamente 530.000 en 2025 a más de 605.000 en 2049. Las estimaciones ponen el foco en una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento con insulina durante toda la vida y seguimiento médico permanente.

Uno de los datos que más preocupa es su impacto en las edades más tempranas. Los menores de 20 años representaron el 42% de los nuevos casos estimados para 2025, aunque la diabetes tipo 1 también puede desarrollarse en adultos.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Dra. Laura Caram, coordinadora de AMPE en Boreal Salud (MP 7569), advirtió que la enfermedad no se puede prevenir, pero sí detectar tempranamente. La especialista también señaló que la demora en el diagnóstico puede provocar una cetoacidosis diabética, una complicación grave que requiere internación.

Qué diferencia a la diabetes tipo 1 de la tipo 2

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmunológico ataca por error las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Como consecuencia, el organismo deja de generar la cantidad necesaria de esta hormona para regular los niveles de glucosa en sangre.

Por ese motivo, quienes reciben este diagnóstico necesitan insulina de por vida, controles frecuentes de glucemia y seguimiento profesional. No se trata de una enfermedad causada por comer demasiados alimentos con azúcar, el sobrepeso o la falta de actividad física.

La diabetes tipo 2, en cambio, se relaciona con una combinación de factores genéticos, metabólicos y ambientales. Entre ellos se encuentran el sedentarismo, el exceso de peso y determinados hábitos alimentarios. Aunque ambas enfermedades afectan la regulación de la glucosa, sus mecanismos de desarrollo y tratamientos presentan diferencias.

Ante la detección de síntomas compatibles con diabetes, se aconseja consultar de inmediato con un profesional - Foto: Gentileza Boreal Salud

Las señales de alerta de la diabetes tipo 1 en chicos y adolescentes

Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestión de semanas. Reconocerlos es fundamental para evitar que el diagnóstico llegue cuando ya existe una complicación.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Sed intensa: el chico pide agua constantemente o toma mucho más líquido de lo habitual.

Aumento de la frecuencia urinaria: necesita ir al baño repetidamente o vuelve a mojar la cama durante la noche.

Hambre constante: siente necesidad de comer con mayor frecuencia.

Pérdida de peso inexplicable: adelgaza aunque mantenga o incluso aumente el apetito.

Cansancio y debilidad: presenta falta de energía o dificultades para realizar sus actividades habituales.

Irritabilidad: aparecen cambios de comportamiento que pueden acompañar el deterioro del estado general.

“Ante la presencia de estos síntomas, un análisis de glucemia permite confirmar o descartar el diagnóstico de manera rápida. Un diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1 evita complicaciones y permite que el chico y su familia aprendan a convivir con la enfermedad desde el inicio”, añade Caram.

La cetoacidosis, una complicación que puede requerir internación

Cuando la diabetes tipo 1 no se detecta a tiempo, el organismo no puede utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. Entonces comienza a descomponer grasas y produce sustancias llamadas cetonas.

La acumulación de estas sustancias puede provocar una cetoacidosis diabética, una complicación grave que requiere atención médica urgente y, en muchos casos, internación.

Entre sus manifestaciones pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración rápida o profunda, aliento con olor afrutado y alteraciones del estado de conciencia. Ante estos signos, es necesario acudir inmediatamente a una guardia.

La diabetes tipo 1 también puede aparecer en adultos

Aunque suele asociarse con la infancia, la diabetes tipo 1 no es exclusiva de los chicos. Según las mismas proyecciones del Steno Diabetes Center, el 58% de los nuevos diagnósticos estimados para 2025 corresponde a personas de 20 años o más.

Esto significa que la enfermedad puede manifestarse durante la adolescencia, la juventud o incluso en etapas posteriores de la vida. Por eso, las señales de alerta no deben ignorarse por la edad de quien las presenta.

El estudio también plantea un desafío relacionado con las desigualdades sanitarias. Los investigadores advierten sobre la necesidad de mejorar el acceso a la insulina, los controles de glucosa y la calidad de la atención, especialmente en los países con menos recursos.

El diagnóstico temprano permite mejorar la calidad de vida

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica, pero con tratamiento adecuado, educación diabetológica y acompañamiento profesional, las personas pueden estudiar, trabajar, practicar deportes y desarrollar sus actividades cotidianas.

La detección temprana permite iniciar el tratamiento antes de que aparezcan complicaciones graves y facilita que tanto los pacientes como sus familias incorporen los conocimientos necesarios para convivir con la enfermedad.

En ese contexto, el Día Mundial de la Diabetes representa una oportunidad para difundir información, reconocer los síntomas y reforzar la importancia del diagnóstico oportuno.

Las proyecciones internacionales anticipan un crecimiento sostenido de los casos hasta 2049. Frente a ese escenario, el acceso al diagnóstico, la insulina y la atención médica continua aparecen como desafíos centrales para los sistemas de salud