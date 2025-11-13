Más de 1,2 millones de argentinos tienen diabetes y no lo saben. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este jueves, el sistema público de salud provincial llevará adelante una jornada de prevención y detección temprana con controles gratuitos de glucemia y presión arterial en hospitales y centros de salud.

La iniciativa busca promover el diagnóstico oportuno y generar conciencia sobre una enfermedad silenciosa que afecta a más de uno de cada diez adultos en el país. Según el Atlas Internacional de Diabetes 2025, casi el 30% de las personas con esta patología desconoce su condición, lo que equivale a más de 1,2 millones de argentinos. Muchos de ellos reciben el diagnóstico hasta siete años tarde, cuando ya presentan complicaciones vasculares.

Las autoridades sanitarias provinciales recordaron que la diabetes puede prevenirse o controlarse con hábitos saludables, actividad física regular, alimentación equilibrada y controles médicos periódicos. Durante la jornada se brindará información y asesoramiento sobre factores de riesgo, alimentación saludable y la importancia de mantener un tratamiento adecuado.

Especialistas de la Sociedad Argentina de Diabetes advirtieron que el cumplimiento del tratamiento y la detección temprana son claves para evitar complicaciones graves como infartos, ACV o enfermedad renal. Además, destacaron que tratar las consecuencias de la enfermedad puede costar hasta diez veces más que prevenirla con controles y tratamiento oportuno.

“Prevenir la diabetes o diagnosticarla a tiempo no solo mejora la calidad de vida, también evita costos altísimos en salud pública”, remarcaron desde la cartera sanitaria, que reiteró la invitación a acercarse a los puntos de control para realizar el test de glucemia y recibir orientación personalizada.

Puntos de control en toda la provincia

Mañana, entre las 9 y las 13, habrá puestos de control y asesoramiento en hospitales cabecera y centros de salud. En la capital, los controles se realizarán en el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Castro Rendón”, el Centro de Salud Almafuerte y el Paseo de la Costa, donde además se brindarán charlas sobre prevención y alimentación saludable.

En el interior, los dispositivos estarán activos en hospitales y centros de salud de Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Centenario, San Martín de los Andes, Chos Malal y Rincón de los Sauces, entre otras localidades. En cada punto, los equipos de salud realizarán controles de glucemia y presión arterial, y ofrecerán consejería nutricional y pautas para mantener hábitos saludables.