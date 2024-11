Día Mundial de la Diabetes: 4 de cada 10 argentinos no saben que la padecen

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para concientizar sobre el impacto que tiene en la salud y fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. En la provincia de Neuquén, siguiendo el lema: “Para una mejor vida con diabetes, miremos más allá de la glucemia”, se recuerda la importancia del diagnóstico precoz y su seguimiento.

Desde 1991, se instauró esta fecha por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el Aniversario de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Todos los años resulta clave para apuntar a la prevención de la enfermedad y que las personas con diabetes tengan una mejor calidad de vida, facilitando el acceso a cuidados y apoyo adecuados.

El departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del ministerio de Salud recordó que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Desde el ministerio de Salud de Neuquén, informaron los datos inscriptos en la historia clínica digital de la aplicación ANDES del Sistema Público de Salud de la provincia. En enero 2024 se registraron 16.514 pacientes con diagnóstico de diabetes, de los cuales 15.652 estaban activos a esa fecha, es decir, que tuvieron al menos una consulta ambulatoria, por cualquier motivo, dentro de los últimos 24 meses. Del total de los activos, el 96 por ciento (15.030) de los pacientes tenían diabetes tipo 2 y el 4 por ciento (622) presentaban diabetes tipo 1.

Romina Lujan, del departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), manifestó que el primer objetivo es el diagnóstico precoz, a través de la realización de glucemia plasmática en ayunas a la población general a partir de los 45 años, o menores de 45 años que presenten al menos un factor de riesgo.

Aproximadamente, cuatro de cada diez personas con DM (diabetes mellitus) desconocen su condición. Otros datos que se desprenden de la historia clínica digital de la aplicación ANDES es que, en enero de este año, de los pacientes activos: 276 eran menores de 18 años y 15.376 eran mayores de 18 años; y el 55,4 por ciento de sexo femenino (8.674) y 44,6 masculino (6.997).

En qué consiste la diabetes

Existen distintos tipos. La de tipo 1, puede darse a cualquier edad, pero principalmente ocurre durante la infancia y la adolescencia. En este caso, el cuerpo produce muy poca o nada de insulina, por lo que es necesario mantener los niveles de glucosa con insulina.

Los glucómetros de medición continua de azúcar en sangre se componen de 3 elementos: un sensor, un transmisor y un receptor.

La de tipo 2 es la más común entre las personas adultas y representa además al 90 por ciento de todos los casos de diabetes. Se da en personas mayores, con sobrepeso, obesidad y que no realizan actividad física. Es importante aclarar que este tipo de diabetes se puede prevenir o retrasar su aparición manteniendo estilos de vida saludables.

Finalmente, la gestacional se presenta con altos niveles de glucosa en sangre durante el embarazo, lo que puede ocasionar complicaciones. Además, suele desaparecer tras el embarazo.

La importancia de realizarse controles médicos y prevenir la diabetes

Desde la cartera sanitaria hicieron hincapié en que las personas con diabetes se realicen los controles correspondientes y el tratamiento adecuado para prevenir las complicaciones agudas y crónicas (como la hiperglucemia) y así disminuir la morbi-mortalidad por diabetes en la provincia. Una de las formas de prevenirla es manteniendo una dieta balanceada, limitando el consumo de azúcares y grasas saturadas.

Para fortalecer estas líneas de acción se promueve la educación diabetológica en el consultorio o a través de talleres. Se trabaja la alimentación, la actividad física regular, las complicaciones de la diabetes y cómo prevenirlas. Además, el seguimiento se logra a través de turnos programados para control, con turnos protegidos para las consultas con los especialistas (cardiólogos, oftalmólogos, nefrólogos entre otros), con la entrega de la medicación y los insumos para automonitoreo de la glucemia.

Los factores de riesgo para diabetes son: familiares con diabetes (padres, hermanos, hijos), diabetes durante el embarazo, mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 4 kilos, sobrepeso u obesidad, actividad física insuficiente, sedentarismo, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, colesterol alto y tabaquismo.

Si no se controla la enfermedad, con el tiempo puede dañar gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, produciendo ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.