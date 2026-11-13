Día Mundial de la Diabetes: Neuquén tendrá jornadas y controles gratuitos en toda la provincia

Hospitales, centros de salud y espacios comunitarios de Neuquén desarrollarán jornadas, talleres, charlas y controles para informar sobre la diabetes y acercar herramientas de prevención a la población. La propuesta alcanza a Neuquén capital, Plottier, Centenario, Zapala, Senillosa, Añelo y otras localidades de la provincia, con actividades programadas durante noviembre y algunas fechas de diciembre.

La iniciativa busca mejorar la prevención, facilitar el diagnóstico temprano y acompañar a quienes viven con esta enfermedad. Las propuestas incluyen controles de glucemia y presión arterial, evaluaciones de los pies, consultas nutricionales, ejercicios físicos y encuentros destinados a personas con diabetes y sus familias.

El departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del Ministerio de Salud recordó que la diabetes es una afección crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no logra utilizarla de manera eficaz. También señaló que la diabetes tipo 2 puede prevenirse con una alimentación saludable, actividad física regular, un peso corporal adecuado y evitando el consumo de tabaco.

Neuquén capital concentra talleres, consultas y encuentros comunitarios

En la ciudad de Neuquén, el Sector de Nutrición del Hospital Heller realizará el programa educativo Mi diabetes y yo: el poder en mi plato. Los encuentros serán los martes 17 de noviembre y 1 y 15 de diciembre, de 13.30 a 15.30. La propuesta contempla talleres para incorporar conocimientos y herramientas prácticas sobre alimentación. Las inscripciones se reciben por WhatsApp al +54 (9299) 606-8022 o por correo electrónico a hellernutricion@gmail.com.

Por su parte, el Hospital Bouquet Roldán realizará una kermese de Salud Comunitaria el miércoles 25, en el mismo horario, para niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y sus familias.

El lunes 16 de noviembre, de 9 a 12, el Área Programa del Hospital Heller organizará una jornada de controles en el edificio municipal del oeste. Para el miércoles 25, a las 11, también está prevista una charla con controles sobre diabetes y factores de riesgo cardiovascular en la Casa Santa Teresa de Jesús. La actividad estará destinada a la comunidad trans y contará con la participación de Romina Luján, médica referente del programa de Enfermedades Crónicas, y Luján Acuña, referente del programa de Diversidad.

Las localidades del interior también tendrán propuestas de prevención

En Plottier, el Hospital local organizará la Kermés de la Diabetes el martes 17 de noviembre, de 9 a 13. La jornada incluirá actividades de sensibilización y talleres sobre factores de riesgo, tratamientos, prevención de complicaciones y ejercicios para los pies y las piernas.

También se programaron encuentros en distintos centros de salud. El cronograma difundido incluye actividades en Unión, el jueves 19; en Los Hornos, el jueves 26; y en Los Aromos, el jueves 29, todas a las 13.30. Además, se anunciaron propuestas en el puesto sanitario de China Muerta para el viernes 27, a las 10, y en el centro de salud Águila para el viernes 30, también a las 10.

En Senillosa, el hospital ofrecerá consultas sobre diabetes a demanda y actividades de orientación sobre el cuidado de los pies, prevención y actividad física. La propuesta estará a cargo de la nutricionista Lucila Zapata e incluirá charlas y participación en programas radiales. También se informó sobre un consultorio de curación, control y prevención del pie diabético a demanda, previsto para el viernes 6 de noviembre.

Centenario tendrá una jornada el lunes 16 de noviembre, de 9 a 14, en la plaza San Martín. Allí funcionará un consultorio para realizar evaluaciones de los pies sin necesidad de contar con un turno previo.

En Añelo, la actividad central será el martes 17 de noviembre, de 9.30 a 12.30, en la plaza local. En caso de lluvia, se trasladará a la sala de espera del hospital. Además, todos los viernes de noviembre se realizarán evaluaciones de los pies.

Bajada del Agrio tendrá una charla para adultos mayores el lunes 16 de noviembre, de 9 a 12, en la Iglesia Betesda. En Zapala, en tanto, se organizará un festival saludable con controles y actividad física, de 16 a 20. Las fechas previstas son el sábado 14 en el Paseo La Estación, el sábado 21 en la Plaza del Bicentenario y el domingo 29 nuevamente en el Paseo La Estación.

En Picún Leufú, el centro de salud ofrecerá una actividad física el jueves 12 de noviembre, a las 16. Para el viernes 13, de 9 a 13, se programaron controles de glucemia y presión arterial, evaluaciones de los pies, asesoramiento nutricional e información sobre medicación.

Piedra del Águila contará con un consultorio de evaluación y cuidado de los pies todos los miércoles de noviembre, de 9 a 12, en el hospital local.

En Villa La Angostura, el lunes 16 de noviembre habrá atención sobre pie diabético en el hospital, de 8 a 12 y de 13 a 16. También se realizará una charla comunitaria sobre diabetes y bienestar, de 12 a 13.

Por último, el Hospital de San Martín de los Andes tendrá el viernes 13 de noviembre un consultorio de control y una charla sobre cuidados de los pies. La propuesta se completará con un taller para preparar aguas saborizadas en el hall del establecimiento.

Las actividades buscan acercar información y controles a distintos puntos de Neuquén, además de facilitar el acceso a consultas para quienes necesitan seguimiento. La detección temprana y el cuidado cotidiano son claves para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes.