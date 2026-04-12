Hace 25 años, cuando la gastronomía patagónica aún buscaba consolidar su identidad formativa, nació en Neuquén una institución pionera. Hoy, la Escuela de Cocineros Patagónicos celebra su cuarto de siglo con un presente sólido y una proyección que trasciende fronteras.

“Empezamos en el 2001, siendo la primera escuela de la Patagonia con reconocimiento formal y títulos oficiales avalados por el Consejo de Educación, con alcance nacional”, destaca su directora, Adriana Benzadón, en diálogo con el programa Nos Vamos de 24/7 Canal de Noticias.

Desde entonces, la institución no solo creció en cantidad de estudiantes, sino también en calidad académica y diversidad de propuestas. Actualmente, ofrece carreras como Técnico Superior en Gastronomía y Profesional Gastronómico, además de formaciones específicas en pastelería, alimentación saludable y celiaquía.

“Vos podés saber cocinar fantástico, pero si no entendés la cadena completa —proveedores, conservación, vencimientos— te falta una parte clave para emprender”, dijo Adriana Benzadon.

Formación integral con base en la práctica

Uno de los pilares de la escuela es su enfoque integral, que combina teoría, práctica y nuevas herramientas tecnológicas. “Tenemos una metodología mixta: contenidos grabados, clases online en vivo y la parte presencial, que es la práctica”, explica Benzadón.

Este modelo se consolidó especialmente a partir de la pandemia en 2020, lo que permitió ampliar el alcance geográfico de los estudiantes. “Eso nos permitió sumar un público más extenso, incluso personas que no podían viajar con frecuencia a Neuquén”, agrega.

Cada año, alrededor de 400 alumnos transitan por sus aulas, provenientes principalmente del Alto Valle, pero también de distintos puntos del interior de Neuquén, Río Negro e incluso La Pampa.

La formación no se limita a aprender recetas. La directora remarca la importancia de la seguridad alimentaria y el manejo integral del negocio gastronómico. “Trabajamos con alimentos, y si no se hace correctamente, puede ser un desastre. Por eso la rigurosidad es inamovible”, sostiene.

En ese sentido, la escuela cuenta con un sector específico de mise en place, donde se enseña todo el proceso previo a la cocina: desde la recepción de materias primas hasta su almacenamiento y procesamiento.

“Vos podés saber cocinar fantástico, pero si no entendés la cadena completa —proveedores, conservación, vencimientos— te falta una parte clave para emprender”, advierte.

Actualmente, ofrece carreras como Técnico Superior en Gastronomía y Profesional Gastronómico, además de formaciones específicas en pastelería, alimentación saludable y celiaquía.

Semillero de chefs y embajadores patagónicos

El impacto de la institución se refleja en sus egresados. “La mayoría de los embajadores de la gastronomía neuquina son egresados nuestros”, afirma Benzadón con orgullo.

Muchos de ellos hoy lideran proyectos propios o representan la cocina regional en distintos puntos del país y del mundo, llevando consigo el valor de los productos locales y el vínculo con los productores. “El cocinero es quien le da visibilidad al productor. Es fundamental que el egresado tome conciencia de ese rol”, subraya.

Como cada año, la escuela dirá presente en el Festival del Chef Patagónico en Villa Pehuenia, un evento clave para la gastronomía regional. “Estuvimos desde la primera edición, cuando era una pequeña globa. Este año vamos con seis alumnos, y tres de ellos van a dar clases en el escenario principal”, cuenta.

Como cada año, la escuela dirá presente en el Festival del Chef Patagónico en Villa Pehuenia, un evento clave para la gastronomía regional. “Estuvimos desde la primera edición, cuando era una pequeña globa. Este año vamos con seis alumnos, y tres de ellos van a dar clases en el escenario principal”, cuenta.

Un legado que sigue creciendo

Con una estructura académica consolidada y una comunidad activa, la Escuela de Cocineros Patagónicos se posiciona como un verdadero semillero de talentos.

Además de las carreras profesionales, también ofrece cursos para aficionados, desde cocina sin gluten hasta coctelería o propuestas para niños, ampliando el acceso a la formación gastronómica.

A 25 años de su creación, la institución no solo forma cocineros: construye identidad, promueve el desarrollo local y proyecta la cocina patagónica hacia nuevos horizontes