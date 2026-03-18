El Grupo Árbol presentó una nueva edición de su ciclo “La farmacia en casa”, una propuesta que busca recuperar saberes ancestrales y promover el uso responsable de plantas medicinales como aliadas para el bienestar físico y emocional.

En esta tercera entrega, la iniciativa profundiza en el conocimiento de especies nativas y exóticas, destacando sus propiedades, usos tradicionales y recomendaciones para su correcta utilización. La propuesta pone el foco en la observación, el reconocimiento de las plantas y el aprendizaje basado tanto en la sabiduría popular como en aportes científicos.

Entre las especies abordadas se encuentra un árbol nativo del bosque andino patagónico, valorado tanto por su rol ecológico como por su significado cultural. Considerado sagrado para el pueblo mapuche y conocido como el “Árbol de la Sabiduría”, posee propiedades febrífugas, antiinflamatorias y analgésicas. Sus hojas y semillas son utilizadas en infusiones y preparados que ayudan a aliviar resfríos, dolores estomacales y afecciones cutáneas, aunque su uso está contraindicado en ciertos casos como embarazo o enfermedades digestivas severas.

También se destaca un subarbusto nativo de la región, reconocido por su capacidad de regenerar suelos y atraer fauna. Sus frutos, ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, se utilizan tanto en infusiones como en consumo directo. Además, sus hojas tienen aplicaciones cicatrizantes y antiinflamatorias, siendo empleadas en tratamientos caseros para heridas, dolor de garganta y trastornos digestivos.

La entrega incluye además a la lavanda, una planta de origen mediterráneo ampliamente conocida por sus propiedades relajantes. Utilizada en infusiones, aceites esenciales y aromaterapia, se presenta como una opción natural para reducir la ansiedad, mejorar el sueño y aliviar dolores musculares, siempre con recomendaciones de uso responsable.

Desde el Grupo Árbol remarcaron la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de incorporar estas prácticas, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes o bajo tratamiento farmacológico. La propuesta continúa consolidándose como un espacio de difusión que conecta tradición, conocimientos científicos y prácticas cotidianas, promoviendo una mirada integral sobre el cuidado de la salud.