Escucharon el grito del vecino, miraban el partido con delay y festejaron el gol de Lautaro Martínez 12 segundos después

Desde la implementación de las transmisiones digitales hay una constante que atraviesa distintos hogares de la República Argentina. Sin importar de qué ciudad o localidad se trate el delay que presenta esta tecnología frente a otras es notorio. Y durante la semifinal que la Selección le ganó a Inglaterra por 2-1, un grupo de amigas protagonizó una divertida secuencia que se volvió viral en las redes sociales.

El festejo de un grupo de amigas durante el gol del "Toro" Martínez que le dio la victoria a la Selección

Luego de 90 minutos, el partido entre Argentina e Inglaterra se encontraba igualado 1-1: Gordon, había abierto el marcador para el equipo europeo a los 55 minutos; y Enzo Fernández empató con un disparo de media distancia a cinco del final. Pero faltaba poco para que la locura fuese total. En ese contexto, un video que circuló por las redes sociales se volvió viral por el festejo de un grupo de amigas.

El teléfono celular que grabó toda la secuencia estaba ubicado detrás del televisor. En un plano general se puede ver a un grupo de amigas, todas con vestimenta celeste y blanca. La transmisión que miraban, a juzgar por sus reacciones, tenía un delay de 12 segundos.

Por esta razón, cuando en el minuto 92 Lautaro Martínez saltó y cabeceó en el área para marcar el 2-1 definitivo, desde una casa vecina gritaron más temprano. En ese instante, todas se miraron incrédulas, todo fue incertidumbre.

Como no sabían si se trataba de una broma - como muchas otras que también circularon por las redes sociales- se quedaron expectantes. Doce segundos después se desató el festejo alocado.

El video, que fue compartido por la creadora de contenido digital Sol Ibañez Frocham, termina con las jóvenes festejando y fundiéndose en un abrazo. Ahora, a esperar lo que suceda en la final de este domingo a las 16 (hora Argentina) cuando los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.