La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que durante agosto de 2026 se movilizaron 1.339.723 pasajeros internacionales en los aeropuertos argentinos, la cifra más alta registrada para ese mes. El dato representa un crecimiento del 2% respecto de agosto de 2025.

En el mismo período, el sistema aeroportuario argentino contabilizó 4.131.063 pasajeros, al sumar vuelos internacionales y de cabotaje. El crecimiento también tuvo un componente federal: 222.417 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior del país, sin pasar necesariamente por Ezeiza o Aeroparque.

La tendencia se mantiene en el acumulado anual. Entre enero y agosto, los aeropuertos argentinos registraron 11.691.219 pasajeros internacionales y 77.726 movimientos internacionales, ambos valores récord para los primeros ocho meses de un año.

El crecimiento internacional también se concentra fuera de Buenos Aires

Uno de los datos más relevantes del informe de la ANAC es el avance de las conexiones internacionales desde las provincias.

Los 222.417 pasajeros internacionales que partieron directamente desde aeropuertos del interior durante agosto representan un aumento del 11% interanual. Frente a agosto de 2024, el crecimiento alcanza el 61%, mientras que comparado con agosto de 2023 llega al 115%.

La evolución muestra un cambio en la forma en que se distribuye la conectividad aérea argentina. Más pasajeros pueden iniciar viajes internacionales desde sus propias regiones, reduciendo la necesidad de trasladarse hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires para tomar un vuelo al exterior.

Entre los aeropuertos que registraron los mayores incrementos interanuales de pasajeros internacionales durante agosto aparecen:

Tucumán: +248%.

+248%. Rosario: +31%.

+31%. Bariloche: +12%.

+12%. Ezeiza: +5%.

+5%. Mendoza: +5%.

El caso de Tucumán se destaca especialmente por la magnitud del salto registrado durante el mes.

Neuquén y la conexión directa con Santiago de Chile

La Patagonia también forma parte de este proceso de expansión de la conectividad internacional.

En agosto, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén registró 2.468 pasajeros internacionales, en un contexto marcado por la incorporación de la ruta directa con Santiago de Chile operada por LATAM.

La conexión comenzó el 29 de marzo de 2026, después de casi siete años sin vuelos directos entre ambas ciudades. La ruta fue anunciada inicialmente con cuatro frecuencias semanales.

La incorporación de esta conexión modificó las alternativas de viaje para los pasajeros de Neuquén y de otras localidades de la región, particularmente para quienes necesitan trasladarse a Chile por turismo, compras, trabajo o conexiones posteriores.

El aeropuerto neuquino ya había mostrado una evolución positiva durante el primer trimestre de 2026: en marzo movilizó 119.327 pasajeros, con un crecimiento interanual del 9%. En ese mismo mes comenzó a contabilizarse el impacto de la nueva ruta internacional.

La ruta con Chile, sin embargo, tendrá una modificación

La expansión internacional de Neuquén tiene un dato que será importante seguir durante los próximos meses.

LATAM anunció en julio que suspenderá la ruta Neuquén-Santiago desde el 25 de octubre de 2026, apenas siete meses después de su puesta en funcionamiento. La compañía informó que los pasajeros afectados podrán ser reubicados vía Buenos Aires o solicitar el reembolso correspondiente.

Por eso, el récord de agosto debe interpretarse dentro de un escenario dinámico: la conectividad internacional neuquina creció durante buena parte de 2026, pero la continuidad de esa ruta específica quedó condicionada por la decisión comercial de la aerolínea.

Ushuaia también amplió sus conexiones internacionales

Otro de los puntos destacados de la Patagonia es Ushuaia, que alcanzó 10.596 pasajeros internacionales durante agosto.

El crecimiento estuvo vinculado a las nuevas conexiones directas con San Pablo, Brasil, incorporadas durante la temporada de invierno. La conectividad entre ambas ciudades fue reforzada durante 2026 por vuelos de distintas compañías.

Mejor Informado había anticipado en julio la incorporación de nueve vuelos semanales directos desde San Pablo hacia Ushuaia, con operaciones de LATAM, GOL y Aerolíneas Argentinas durante la temporada invernal.

Para Tierra del Fuego, la conexión tiene una importancia que excede el movimiento aeroportuario: permite acercar uno de los principales destinos turísticos argentinos a un mercado internacional de gran volumen sin depender exclusivamente de conexiones en Buenos Aires.

El récord internacional forma parte de un crecimiento más amplio

El movimiento internacional no aparece aislado del resto de la actividad aerocomercial.

Entre enero y agosto, todos los aeropuertos del país acumularon 33.022.783 pasajeros y 260.113 movimientos operativos, al sumar vuelos internacionales y domésticos.

El dato permite dimensionar el volumen alcanzado por el sistema: la actividad aeroportuaria ya superó los niveles de referencia de la etapa previa a la pandemia, según los datos suministrados por la ANAC.

En el segmento doméstico también hubo aeropuertos del interior que mostraron fuertes variaciones interanuales durante agosto:

Resistencia: +34%.

+34%. Viedma: +27%.

+27%. Bahía Blanca: +14%.

+14%. Trelew: +12%.

+12%. Paraná: +11%.

La combinación de crecimiento internacional y doméstico refuerza la tendencia hacia una red menos concentrada exclusivamente en Buenos Aires.

El efecto sobre las economías regionales

Para las provincias, una conexión internacional directa puede reducir tiempos de viaje y costos asociados a los traslados hasta Buenos Aires.

El impacto potencial alcanza al turismo, el comercio, los negocios y los viajes corporativos. En regiones con actividad energética, minera, industrial o turística, disponer de conexiones aéreas directas puede modificar la facilidad con la que empresas y visitantes acceden al territorio.

En Neuquén, por ejemplo, la recuperación de la ruta con Santiago fue presentada como una herramienta para fortalecer tanto el turismo como el intercambio comercial entre ambas ciudades. La conexión permite unir las dos capitales en poco más de dos horas.

La expansión, además, ocurre junto con nuevos movimientos dentro de las propias provincias. En Neuquén, American Jet tiene previsto comenzar en septiembre vuelos regulares entre la capital provincial, Chos Malal y Chapelco, con cinco frecuencias semanales en total.

Un nuevo mapa aéreo todavía en construcción

Los números de agosto muestran un sistema aerocomercial con más pasajeros internacionales y mayor participación de los aeropuertos del interior.

El dato más significativo no es solamente el récord de 1,34 millones de pasajeros internacionales, sino el crecimiento de quienes pueden comenzar su viaje al exterior desde ciudades distintas de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, los casos de Neuquén y otras provincias muestran que esta descentralización todavía enfrenta un desafío: convertir las nuevas rutas en conexiones estables y sostenibles en el tiempo.

Qué puede pasar en los próximos meses

El comportamiento de las rutas incorporadas durante 2026 será uno de los principales indicadores para determinar si el crecimiento observado en agosto se transforma en una tendencia estructural.

En el caso de Neuquén, el próximo punto de seguimiento será la suspensión de la ruta a Santiago anunciada para el 25 de octubre y la posibilidad de que aparezcan nuevas alternativas internacionales que compensen esa salida.

En Ushuaia, Tucumán, Rosario, Mendoza y Bariloche, en tanto, será relevante observar si el crecimiento de pasajeros se traduce en mayor cantidad de frecuencias y nuevas conexiones.

El récord de agosto, por ahora, confirma que la demanda internacional está creciendo y que una parte cada vez mayor de ese movimiento se distribuye fuera de Buenos Aires.