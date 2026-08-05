Estrenó su canal de streaming, se descompensó en plena transmisión y murió

Una tragedia sacudió a la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana. El comunicador Pablo Balario falleció tras sufrir un infarto mientras participaba de la primera transmisión en vivo de Comadreja TV, el canal de streaming que había lanzado ese mismo día junto a un grupo de amigos y colaboradores.

La descompensación ocurrió cuando el programa llevaba una hora y 23 minutos al aire. Balario se encontraba participando de una charla de mesa cuando comenzó a sentirse mal. Pese a la asistencia recibida, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Lo que era un día de festejo terminó en tragedia: murió durante el primer programa en vivo

Horas antes del estreno, el comunicador había manifestado públicamente su entusiasmo por el nacimiento del proyecto, que buscaba ofrecer contenidos informativos, de entretenimiento y actualidad durante las 24 horas. El lanzamiento había generado gran expectativa entre vecinos y seguidores de la región.

Balario era una figura muy conocida en Sierra de la Ventana por su trabajo como conductor y locutor en distintos eventos populares. Entre ellos, participó en las últimas ediciones de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y de la Fiesta del Salame Serrano, donde era reconocido por su cercanía con la comunidad.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de colegas, amigos y vecinos, que destacaron su compromiso con la comunicación local y su permanente participación en actividades culturales y comunitarias.

La muerte de Balario ocurrió justamente en el día en que concretaba uno de sus mayores desafíos profesionales, convirtiendo el estreno de Comadreja TV en una jornada marcada por el dolor para toda la comunidad serrana.