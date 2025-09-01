“Regalado es caro” y “No sale de acá”: el nuevo streaming neuquino que combina humor, música y actualidad

El streaming pisa fuerte en Neuquén y lo hace con nuevas propuestas que apuntan a un público cada vez más conectado y exigente. “Regalado es caro” y “No sale de acá” debutaron recientemente en YouTube y Kick, y ya comienzan a posicionarse como una alternativa original dentro del contenido digital de la región.

Ambos programas combinan entrevistas, humor, música y análisis de actualidad, pero sobre todo se sostienen en un formato cercano, pensado para que la audiencia participe activamente y se divierta. Cada emisión propone un ritmo ágil, dinámico y con estética cuidada, que se completa con clips virales y contenidos exclusivos en redes sociales, especialmente en la cuenta de Instagram @versusls, donde se concentra la interacción con el público.

Los miércoles ya tienen un nuevo ritual digital: de 20 a 22 se emite “Regalado es caro”, con la conducción de Huguex Cabrera, Ro Fernández y Josefina Flores. El trío le imprime frescura y complicidad a un espacio donde lo cotidiano se mezcla con la actualidad, el entretenimiento y los guiños propios del lenguaje de internet.

Los miércoles de 20 a 22 se emite “Regalado es caro”, con la conducción de Huguex Cabrera, Ro Fernández y Josefina Flores.

De 22 a 00 llega “No sale de acá”, un segmento que propone redoblar la apuesta con música en vivo, debates y un tono más descontracturado que busca atrapar a quienes siguen conectados a esa hora. La propuesta completa conforma un bloque de cuatro horas de streaming semanal que, a diferencia de otros productos más tradicionales, se apoya en la espontaneidad y la cercanía con la audiencia.

Lejos de repetir fórmulas, el equipo detrás de estos programas entiende al streaming como una experiencia integral. No se trata solo de lo que ocurre frente a las cámaras: hay producción de contenidos para redes, interacción con los seguidores y un ida y vuelta constante que refuerza la idea de comunidad. “El objetivo es crecer de forma orgánica, generar un espacio propio y distinto, y sobre todo hacer que la gente se sienta parte”, destacan desde la producción.

De 22 a 00 llega “No sale de acá”, segmento que propone redoblar la apuesta con música en vivo, debates y un tono más descontracturado.

El fenómeno del streaming viene en ascenso en Argentina y en el mundo. Cada vez más jóvenes eligen consumir contenidos digitales en vivo antes que la televisión tradicional. En ese escenario, la apuesta de “Regalado es caro” y “No sale de acá” busca consolidar un espacio neuquino dentro de ese universo en expansión.

Con apenas dos episodios en línea, los programas ya despertaron el interés de la audiencia regional, que encontró en esta propuesta una nueva manera de informarse, reírse y sentirse parte de una comunidad digital en crecimiento.