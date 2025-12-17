Grupo Master Multimedios invita a los medios de comunicación y a la comunidad en general a la inauguración de sus nuevos estudios, que se realizará este jueves 18 de diciembre, a partir de las 19.30, en San Martín 337, ciudad de Cipolletti. El evento marcará un hito para la comunicación regional con la presentación del primer estudio integrado de Radio & Streaming de la región, un espacio tecnológico pensado para la producción de contenidos multiplataforma, en vivo y bajo demanda.

Una historia construida desde la radio hacia el multimedio

FM Master nació en 2018, impulsada por la necesidad de acercar información regional y entretenimiento de calidad a los vecinos del Alto Valle. El proyecto fue fundado por la periodista Silvia Figueroa y Gabriel Ruiz, quienes sentaron las bases de un medio con fuerte anclaje local y compromiso comunitario. A lo largo de estos años, la radio participó activamente en eventos que forman parte de la identidad de distintas ciudades, como la Feria del Libro, la Fiesta de la Actividad Física, entre otros encuentros culturales y sociales.

Con un equipo consolidado, el crecimiento fue acompañado por importantes premios y reconocimientos a la labor periodística y comunicacional del medio. Entre ellos se destacan varios premios binacionales “Río de los Pájaros”, entregados en Concordia (Entre Ríos), y ocho premios “Ballena”, otorgados en Puerto Madryn (Chubut), incluyendo el Ballena de Oro.

Asimismo, Grupo Master recibió reconocimientos legislativos y de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, y obtuvo una nominación al Martín Fierro Federal 2025, celebrado en Tucumán, por el programa “El Teatro Digital”.

Un nuevo paso: de la radio al multimedio

Durante este año, el grupo tomó una de las decisiones más importantes de su historia: transformar la radio y sus repetidoras en un verdadero multimedio, capaz de integrar radio, streaming y nuevas narrativas digitales.

Este salto es posible gracias a la incorporación de Adolfo Raed, ingeniero y emprendedor, y Carina López, extenista profesional y actual entrenadora del Club Cipolletti. Ambos comenzaron aportando desde los micrófonos, siendo parte de programas premiado, y hoy forman parte de la dirección del grupo, consolidando una sociedad estratégica que proyecta a Master hacia una nueva etapa.

La inauguración de los nuevos estudios representa, así un punto de inflexión en la historia de Grupo Master y una apuesta concreta al desarrollo de la comunicación regional.