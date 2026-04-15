La relación entre educación y trabajo en Argentina muestra un cambio estructural: a mayor nivel educativo, mayores oportunidades laborales. Según datos del INDEC y la OCDE procesados por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), solo 1 de cada 10 argentinos con formación terciaria que buscan empleo no lo consigue, mientras que más del 50% de los desocupados tiene secundario completo.

El informe, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, evidencia que el mercado laboral comenzó a exigir niveles educativos más altos, en línea con tendencias internacionales.

El terciario se consolida como requisito

El director del CEA, Alieto Guadagni, sostuvo que “el nivel educativo terciario se está transformando poco a poco en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal”.

Sin embargo, el sistema educativo presenta limitaciones:

Solo el 24% de los alumnos concluye estudios terciarios.

El 44% finaliza el secundario.

El 32% no completa ese nivel.

A esto se suma que el 24% de los jóvenes no estudia ni trabaja (Ni-Ni), lo que agrava el escenario laboral.

Argentina, con bajo nivel de formación terciaria

En comparación internacional, Argentina se ubica en el puesto 38 de 46 países en proporción de población con nivel terciario completo.

El país comparte niveles bajos con Sudáfrica e Indonesia, todos con menos del 20% de jóvenes con estudios superiores completos. En contraste:

Canadá lidera con un 65%.

Irlanda alcanza el 58%.

Corea llega al 56%.

En el extremo inferior se encuentran Sudáfrica (9%), Indonesia (13%) e India (14%), según datos analizados por el subdirector del CEA, Francisco Boero.

Educación y empleo: relación directa

Los datos muestran una correlación clara: cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la tasa de empleo.

Países como Noruega, Hungría y Polonia registran tasas de empleo entre el 92% y el 98% en personas con nivel terciario.

Sudáfrica presenta el valor más bajo, con un 40%.

Argentina se ubica por encima del promedio, con un 88%.

Cómo se distribuye la educación en Argentina

El INDEC señala que el secundario completo sigue siendo el nivel educativo más extendido:

61,3% entre personas de 25 a 29 años.

42,5% en el grupo de 30 a 64 años.

En mayores de 65 años, predomina el primario completo (41,8%).

Nivel universitario

El grupo de 30 a 64 años concentra el mayor porcentaje de población con estudios universitarios completos (24,6%), mientras que en jóvenes de 25 a 29 años baja al 14,3%.

En términos generales, la estructura educativa muestra:

Secundario completo como nivel predominante. Primario completo en segundo lugar. Universitario completo en tercer puesto.

El secundario ya no alcanza

El informe advierte una caída en la graduación terciaria en comparación con décadas anteriores y confirma un cambio clave: el título secundario dejó de ser suficiente para garantizar empleo.

Los datos del segundo trimestre de 2025 del INDEC reflejan que la desocupación replica la estructura educativa: los niveles más bajos de formación concentran mayor desempleo.​​​​