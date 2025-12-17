En medio de un debate cargado de tensión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró sostener en el Presupuesto 2026 el recorte de fondos destinados a universidades y a políticas de discapacidad, uno de los puntos más cuestionados por la oposición. La estrategia central de La Libertad Avanza fue imponer una votación por capítulos y no artículo por artículo, lo que permitió evitar un tratamiento específico del artículo que contiene esas derogaciones.

Mientras se desarrollaba la sesión, desde el oficialismo fueron tajantes al defender su postura. “La derogación es innegociable”, repetían fuentes del espacio libertario, en referencia a la eliminación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que habían sido aprobadas por el Congreso pero luego suspendidas por el Gobierno. El argumento oficial fue que ninguna de esas normas definió de dónde saldrían los recursos para su implementación.

La discusión se concentró especialmente en el artículo 75 del proyecto, que establece esas derogaciones. Aunque algunos gobernadores del Norte habían manifestado su desacuerdo, el mensaje del oficialismo fue claro: “No se cambian, sale todo”. La tensión se trasladó al recinto, pero el oficialismo consiguió una victoria clave cuando se resolvió que la votación del Presupuesto se realizara por capítulos.

Con el impulso del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, la moción fue aprobada con 130 votos positivos, incluso con el acompañamiento de bloques provinciales que responden a gobernadores que habían cuestionado el contenido del artículo 75, como Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia. El objetivo fue claro: evitar una votación puntual que pudiera poner en riesgo el recorte.

Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, apuntó con dureza: “El que vote por derogar las leyes de discapacidad y de universidades que dé la cara. Basta de hacer trampitas de procedimiento”, lanzó. En el mismo sentido, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó una votación artículo por artículo y sostuvo: “No hay que camuflarse más para perjudicar a los discapacitados, la comunidad universitaria y las escuelas técnicas”.

A pesar de los cuestionamientos, en el Ejecutivo se mostraban confiados en lograr la aprobación del Presupuesto. “Va a salir y con el artículo 75”, aseguraba una fuente legislativa del oficialismo. Para alcanzar ese objetivo, La Libertad Avanza apostaba al respaldo del interbloque Fuerza del Cambio, que reúne al PRO, la UCR y el MID, además de varios bloques provinciales.

Las negociaciones previas al debate incluyeron concesiones clave, como la incorporación de partidas para saldar la deuda con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Según lo previsto, las transferencias serían automáticas y diarias, aunque los montos quedarían a definir por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 5%, un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026 y una inflación anual del 10,1%. Además, prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de bloques dialoguistas, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda ya anticiparon que no acompañarán la iniciativa, especialmente por el recorte en áreas sensibles como universidades y discapacidad.