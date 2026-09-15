Feria del Libro de Neuquén: la agenda completa para este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

La jornada tendrá una amplia variedad de propuestas que cruzarán literatura, arte, educación y cultura. Entre las actividades destacadas se encuentra la presentación de “La vuelta al mundo en 191 días”, de Rubén Fernández Seppi, y el conversatorio con el reconocido autor integral Istvansch, centrado en la enseñanza de la lectura del libro álbum. También habrá un espacio para reflexionar sobre los territorios con Silvia Mellado y Cecilia Pérez, mientras que Natalia Corbould presentará “La mamá de Simón”, una historia real atravesada por el amor y la inclusión. La programación se completará con propuestas que vinculan literatura y ajedrez, talleres creativos, teatro y nuevas presentaciones de narrativa y poesía.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación del martes 15 de septiembre

Escenario

16:00 «Belisario y el violín» por teatro Analuna.

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 Sade Filial Neuquén presenta «La vuelta al mundo en 191 días», una charla sobre avances culturales, económicos y sociales de distintos lugares del mundo, por el Ing. Rubén Fernandez Seppi

18:00 Conversatorio con Istvansch «Enseñar a leer el libro álbum: aportes magistrales de un autor integral», acompaña el CeDIE y el CPE

19:00 «Diálogo sobre territorios: una conversación entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez». Coordina María Clara Lavallén Kenny

20:00 Natalia Corbould presenta «La mamá de Simón», Ed. Dunken, (Narrativa). Una historia real de amor y una invitación a la inclusión.

Auditorio Irma Cuña

17:00 Patricia Bercovich presenta «Lo que no contamos», Ed. Blek, (antología de cuentos)

Auditorio María Elena Walsh

17:00 «Ajedrez y literatura» por Nuncio Agostino Ninone.

18:00 «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña

19:00 Graciela Ríos Lobos presenta «Viajes inimaginables», Ed. ArS, (Narrativa y poesía)

20:00 Enzo Miguel Parada Garcia presenta «El mundo mágico y el secreto de la corona»