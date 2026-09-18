Este viernes 18 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Entre las actividades más destacadas de la jornada se encuentran, a las 18, la charla “Intimidades públicas”, con el escritor y periodista Martín Sivak, y a las 20, la presentación de “Habitación Macbeth”, con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert, ambas en el Auditorio Marcelo Martín Berbel. En el Auditorio Irma Cuña, también a las 17, se abordará el fenómeno de “El Eternauta: la historieta que siempre vuelve”, mientras que en el Auditorio María Elena Walsh se realizará a las 18 la charla “Hace 50 años: Genocidio”, a cargo de Víctor De Gennaro. Además, desde las 16, el escenario ofrecerá el espectáculo “Los Swing Sentidos: Cantando María Elena”.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación de este viernes 18 de septiembre serán las siguientes:

Escenario

16:00 «Los Swing Sentidos: Cantando Maria Elena»

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.

18:00 «Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes

20:00 «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert

Auditorio Irma Cuña

17:00 «El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin

18:00 Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuandernillo de Formación Docente “Nuestras memorias locales” a 50 años del Golpe cívico militar

19:00 Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel.», Ed. Ciccus (filosofía)

20:00 Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius

Auditorio María Elena Walsh

18:00 «Hace 50 años: Genocidio», por Victor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados,



Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.

19:00 «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»

20:00 Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana Maria Cappelletti