La literatura neuquina tiene un lugar destacado en la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén y uno de los espacios donde esa producción se puede conocer de cerca es el stand de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén y el Fondo Editorial Neuquino (FEN).

Carina Rita Medina, integrante del área, explicó que la propuesta de este año busca ir más allá de una exhibición de libros y convertirse en un espacio de encuentro con los lectores. “Las expectativas son siempre ganar lectores, de a uno, de a una, como se ganan los lectores cuando se convida fecundamente”, señaló.

El stand fue pensado como un espacio “expositivo, testimonial y de experiencia”, donde los visitantes pueden acercarse a distintas expresiones de la producción editorial patagónica. Allí se exhiben materiales de los diferentes fondos editoriales que integran el Ente Cultural Patagonia y también se promociona el catálogo del Fondo Editorial Neuquino (FEN).

Una de las posibilidades que ofrece el espacio es conocer los libros publicados por el FEN tanto en formato físico como a través de su catálogo digital y audiolibros, con opciones de descarga y lectura online gratuitas.

Libros, narraciones y propuestas para jóvenes

La programación del stand también propone actividades destinadas especialmente a las nuevas generaciones. Uno de los ejes está vinculado con un homenaje a mujeres narradoras y poetas de la provincia relacionadas con la literatura infantil y juvenil.

En ese sector se encuentra, entre otros materiales, un libro de María Cristina Ramos, llevado al cuerpo y a los objetos por la artista plástica Julieta Tabush. Además, cada dos horas se generan “escenas lectoras” en las que niñas, niños y jóvenes pueden escuchar narraciones de la mano de narradoras orales de la provincia.

“También se pueden quedar en el stand leyendo”, explicó Medina, al destacar que hay más de 200 libros a disposición del público, provenientes de proyectos editoriales vinculados a autoras y editoras de la región.

La propuesta se completa con materiales destinados a jóvenes. El viernes 18 se presentó la colección “Renovales”, integrada por plaquetas literarias y piezas audiovisuales. La iniciativa recupera textos y figuras como Irma Cuña, Gregorio Álvarez y Juan Benigar, con una propuesta pensada para acercar estas obras a nuevos lectores.

Una provincia con cientos de autores y un creciente sector editorial

Medina también destacó el crecimiento de la producción literaria neuquina y el desarrollo de las editoriales independientes. Según explicó, el padrón del Fondo Editorial Neuquino cuenta actualmente con más de 568 autores y autoras inscriptos, mientras que la provincia supera las 42 editoriales independientes activas con catálogo y trayectoria.

Para la funcionaria, ese crecimiento se refleja también en la propia Feria del Libro, donde la producción regional fue ganando espacio a lo largo de los años.

“Tenemos una historia de mucha calidad, un gran polo no solo productivo, sino también de industria cultural del libro”, sostuvo. Y remarcó que el desarrollo alcanza tanto a la escritura como a la ilustración, la impresión y la producción editorial realizada en la propia provincia.

En ese sentido, consideró que la presencia cada vez mayor de autores, editoriales y librerías de la región no responde solamente a una cuestión de identidad. “Nuestros autores son buenos y tienen materiales competitivos”, afirmó.

La participación provincial también tendrá su correlato en el escenario principal de la feria. El sábado 12 de septiembre se presentó en el Auditorio Marcelo Martín Berbel la reedición de El brujo de las cordilleras (1895), de Manuel José Olascoaga, uno de los últimos trabajos de la colección patrimonial del Fondo Editorial Neuquino.

En tanto, el viernes 18 de septiembre, a las 17, será el turno de “Renovales”, una nueva colección de plaquetas literarias acompañada por piezas audiovisuales y orientada especialmente a las juventudes.

De esta manera, el stand provincial busca funcionar como una puerta de entrada a la producción literaria neuquina: un lugar para conocer autores, descubrir libros, escuchar historias y, sobre todo, acercar nuevos lectores a las voces de la Patagonia.

La entrevista a Carina Rita Medina