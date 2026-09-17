María Cristina Ramos lleva décadas vinculada al mundo de los libros. Escritora, poeta, docente y editora, publicó más de 70 títulos destinados principalmente a niños y jóvenes y su obra fue reconocida tanto en Argentina como en el exterior. En 2024 recibió el Konex de Platino en Literatura Infantil y fue finalista del Premio Internacional Hans Christian Andersen en 2020 y 2022.

Durante la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén, Ramos no solo está presente con el catálogo y las novedades de Ruedamares, la editorial que fundó en 2002, sino que además desarrolla actividades destinadas a distintos públicos.

En diálogo con Entretiempo por 24/7 Canal de Noticias, contó que la feria la encuentra “muy contenta” y destacó especialmente la presencia de escuelas y docentes. “Está muy linda, muy concurrida, hay mucho movimiento, mucha presencia de escuelas, docentes”, señaló.

Su trabajo durante estos días incluye encuentros con chicos y adolescentes, pero también espacios de formación para quienes tienen la tarea cotidiana de acercar los libros a las nuevas generaciones. “La lectura, sobre todo, es la disponibilidad para empezar este camino de lectura y escritura que tanto necesitan chicos y grandes”, explicó.

La escritora conversa con un grupo de docentes en el stand de Ruedamares.

Ramos destacó además la necesidad de acompañar las dudas y dificultades que aparecen durante ese proceso. “Muy apasionadamente acompañamos incluso los caminos de la duda de los chicos que están empezando a leer”, sostuvo.

En esa línea, este jueves participa de una propuesta de capacitación para docentes junto a Crisilda Martínez, bajo el título “Lectores en días de escuela”. “Seguimos apostando por la escuela y por todas estas instituciones que sostienen y respaldan la búsqueda de la formación”, afirmó.

Las novedades de Ruedamares

La editorial también ocupa un lugar central en su paso por la feria. Entre las novedades, Ramos destacó la reedición de “De las monas en los ríos”, un libro de leyendas patagónicas mapuches, tehuelches y guaicanas, además de “Juan Herzo y otros cuentos”, una recreación de cuentos maravillosos tradicionales.

Para los primeros lectores, presentó dos nuevos títulos: “El rinoceronte contento” y “Sopa de queso”, ambos pensados para quienes comienzan a acercarse a la lectura y escritos en imprenta mayúscula.

Así, entre libros, talleres y encuentros con chicos y docentes, María Cristina Ramos vuelve a poner en el centro de la Feria del Libro una de las tareas que atraviesan toda su trayectoria: crear, publicar y acompañar a nuevos lectores.

La entrevista a María Cristina Ramos