El Eternauta 2 llega a Netflix: Ricardo Darín adelantó cómo será el primer capítulo

La expectativa por El Eternauta 2 no para de crecer y Ricardo Darín fue el encargado de alimentar la ansiedad de los fanáticos. El actor, que en la primera temporada encarnó a Juan Salvo, confirmó que la nueva entrega de la serie ya está en proceso y hasta se animó a adelantar cómo será el inicio del próximo capítulo.

La noticia fue ratificada por Netflix, que decidió darle continuidad a su mayor éxito argentino de los últimos tiempos. Es que la primera temporada de El Eternauta no solo cautivó al público local, sino que se instaló entre las producciones más vistas a nivel global, logrando posicionarse en el podio de la plataforma.

La serie está inspirada en la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld en la década del 50, un clásico que marcó a generaciones. La adaptación televisiva recuperó la mítica historia de la nevada mortal que paraliza Buenos Aires y el surgimiento de una resistencia frente a una invasión alienígena. Con Darín como protagonista absoluto, acompañado por Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Marcelo Subiotto y Ariel Staltari, la primera parte se ganó el reconocimiento de la crítica por su factura técnica y el compromiso actoral.

Ahora, con la confirmación de la segunda temporada, la atención se centra en los próximos pasos. Aunque Netflix todavía no anunció la fecha de rodaje ni el estreno oficial, Ricardo Darín fue categórico al dejar un anticipo que encendió la curiosidad: “Lo que puedo decir es que el primer capítulo de la nueva temporada va a retomar la tensión exactamente donde quedó el final anterior. No habrá respiro”, aseguró, dejando en claro que el suspenso seguirá siendo un eje central de la trama.

La declaración del actor reavivó la pasión de los seguidores que venían reclamando novedades desde hace meses. Es que El Eternauta 2 promete no solo continuar la historia, sino también profundizar en las consecuencias de esa catástrofe que transformó a un hombre común en símbolo de resistencia.

Por lo pronto, el entusiasmo ya se siente en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la confirmación. La producción, que combinó nostalgia y modernidad, logró que muchos volvieran a conectarse con un clásico argentino mientras que las nuevas generaciones lo descubrieron por primera vez.

Con este panorama, la segunda temporada se perfila como otro fenómeno cultural. Y aunque todavía no haya fecha cierta, lo dicho por Ricardo Darín alcanzó para encender la ilusión de que El Eternauta 2 regrese con la misma fuerza que su antecesora. Lo que resta ahora es esperar, pero todo indica que el viaje recién empieza.