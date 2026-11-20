Hay fuegos que cocinan y también reúnen historias. En El Rial, en Chos Malal, los saberes de los mayores se encontraron con la creatividad de los jóvenes en una propuesta que conjugó memoria, identidad y nuevas formas de celebrar la cultura del norte neuquino.

La torta al rescoldo, el chivito al asador, los quesos cordilleranos, los ahumados artesanales y los sabores regionales compartieron protagonismo con la guitarra, la voz de una cantora y el pañuelo de una cueca. Una mesa entre generaciones, donde los recuerdos y las nuevas ideas demostraron que las tradiciones no son solamente parte del pasado: siguen vivas cada vez que alguien las comparte y las transmite.

En las manos de quienes amasan, en la mirada atenta frente al fuego y en las historias que aparecen alrededor de una comida hay una enseñanza. También una manera de reconocer el legado de quienes construyeron la identidad de esta región.

Irene Lara, nacida en Arroyo Blanco y criada junto a su abuela, mantiene vivos los saberes de la cocina tradicional. La torta al rescoldo es una de las recetas que aprendió de pequeña y que hoy sigue preparando.

La experiencia tuvo como protagonistas a vecinos y referentes de la cultura y la gastronomía regional. Irene Lara, nacida en Arroyo Blanco y criada junto a su abuela, preparó una torta al rescoldo mientras recuperaba recuerdos de su infancia. Manuel Sepúlveda, reconocido asador de Chos Malal, encendió el fuego para compartir los secretos de una de las preparaciones más representativas de la gastronomía regional.

La propuesta gastronómica sumó a Fabrizio Verdinelli, de Cabañas Ruta 43, con una picada de quesos cordilleranos y ahumados artesanales; a Enrique Soto, quien presentó la tradicional sal de cuajo utilizada para condimentar el chivito del norte neuquino, y a Ivonne Pervanas, que aportó una mirada creativa sobre el uso de productos regionales con un postre elaborado con ñaco y frutos rojos.

La música y la danza también tuvieron su lugar. La cantora Elizabeth Tillería compartió su vínculo con las expresiones musicales del norte neuquino y adelantó su participación en el cuadro de cantoras de la Fiesta Nacional del Chivito. Patricia Álvarez y Nicolás Pérez, bailarines del Ballet Municipal, pusieron en movimiento esa identidad a través de la danza.

Manuel Sepúlveda, reconocido asador de Chos Malal, comparte los secretos del fuego y la preparación del chivito al asador. En una edición de la Fiesta Nacional llegó a cocinar 50 chivos.

Los saberes que vienen del campo

Para Irene Lara, la cocina es una puerta de entrada a los recuerdos. Nació en Arroyo Blanco, pero pasó gran parte de su infancia en Para Gilüe, donde se crió con su abuela desde los dos años hasta que se casó, a los 22. "Mi infancia fue relinda, porque yo compartía todo con ella», recuerda. Juntas salían a caballo, vendían leña y carbón y realizaban las tareas propias de la vida rural. Entre esas actividades estaba la elaboración del carbón en las llamadas 'perchas', una técnica que consistía en apilar la leña, cubrirla con pichana y tierra y prenderla para obtener el carbón que luego comercializaban.

Esa vida de campo también fue su escuela. Su abuela le transmitió los conocimientos de la cocina tradicional y las tareas artesanales que todavía conserva. "Yo aprendí todo del lado de ella: a hacer la torta al rescoldo, el ñaco, el mote, el locro, la pantruca, los sopones y el charque", cuenta.

Irene sigue vinculada a la crianza de animales y al trabajo con la lana de oveja. Esquila, prepara los vellones, hila y realiza tejidos que luego vende. Para ella, cada preparación tiene una historia y una enseñanza detrás. Al hablar de la torta al rescoldo, explica que la masa se prepara con levadura y grasa, se deja descansar y luego se cocina sobre la ceniza, después de retirar las brasas para evitar que se queme. Un procedimiento sencillo, aprendido de su abuela, que sigue transmitiendo a través de sus manos.

Ivonne Pervanas apostó a la creatividad con un postre de ñaco, frutos rojos y helado artesanal. Una propuesta que revaloriza los productos regionales y los incorpora a nuevas preparaciones.

El secreto de un buen chivito al asador

Frente al fuego, Manuel Sepúlveda conoce cada detalle de la preparación de un buen asado. Su reconocimiento como asador de Chos Malal tiene que ver con una trayectoria ligada a los encuentros familiares y populares, los cumpleaños, los casamientos y las celebraciones de la región.

Entre sus experiencias recuerda una especialmente significativa: haber asado 50 chivos durante una edición de la Fiesta Nacional del Chivito. La tarea demandó entre cuatro y cinco horas de trabajo. "Yo siempre fui del campo. Nací en el campo y anduve en los arreos. Todos los días hacía asado", cuenta.

El viento, la distancia del fuego y la elección de la leña son algunos de los factores que tiene en cuenta. Para cocinar utiliza principalmente yaqui, aunque también recurre al sauce o al álamo blanco. El secreto está en mantener el calor y controlar la cocción hasta que la carne alcanza el punto justo.

Enrique Soto, por su parte, aportó otro ingrediente fundamental de la gastronomía regional: la sal de cuajo, un producto natural que se obtiene en la zona de Agua Dulce, donde un arroyo deja depósitos de salitre que, con el calor, dan origen a esta sal. "Es una sal natural, muy rica, libre de toda contaminación y especial para hacer el chivito del norte neuquino", explica.

Su utilización también forma parte de las costumbres rurales. Se emplea para preparar pucheros, estofados y quesos. Para llevarla al campo, se raspan las piedras entre sí o se muele en un mortero hasta obtener la sal que luego se guarda en un recipiente. Una tradición que acompaña a los crianceros en sus recorridos hacia las veranadas y las invernadas.

Los bailarines del Ballet Municipal Patricia Álvarez y Nicolás Pérez serán protagonistas de las aperturas de las tres noches de la Fiesta Nacional del Chivito, con una puesta en escena que celebra la identidad cultural de la región.

Los sabores regionales también se reinventan

La gastronomía del norte neuquino conserva sus raíces, pero también encuentra nuevas formas de presentarse. Esa combinación se pudo apreciar en la propuesta de Fabrizio Verdinelli, de Cabañas Ruta 43, ubicado sobre la ruta provincial 43, a unos 18 kilómetros de Chos Malal. La picada reunió quesos de cabra y de vaca, variedades saborizadas y ahumadas, además de un queso de cordillera elaborado por una familia productora de la zona de Guañacos. La tabla se completó con ciervo ahumado, salame casero, solomillo de cerdo y bondiola, en una selección que combina producción regional y elaboración artesanal.

"Los ahumados los hacemos nosotros. Tenemos nuestros ahumadores, colgamos las piezas y las ahumamos de manera artesanal", explicó.

Para el fin de semana de la Fiesta Nacional del Chivito, el emprendimiento prepara una carta que incluye picadas, pastas artesanales elaboradas con huevos caseros de campo, trucha patagónica, osobuco, parrilladas, chivito y opciones vegetarianas. Una propuesta de gastronomía de cercanía que busca poner en valor los productos y productores de la región.

También hubo lugar para la innovación en la pastelería. Ivonne Pervanas presentó un crumble de ñaco acompañado de frutos rojos y helado artesanal de la heladería Don Costa, un postre que recupera un ingrediente profundamente ligado a la cultura alimentaria neuquina.

"El ñaco es un producto súper regional. Lo usamos mucho en las bebidas, en la chupilca o en la leche con ñaco, pero yo también lo puedo incorporar a la pastelería", contó. El trigo tostado aporta notas similares a los frutos secos y permite explorar nuevas preparaciones sin perder la identidad del producto.

Ivonne forma parte de un emprendimiento familiar que reúne heladería, pastelería y alojamiento. Su padre comenzó hace unos 30 años con la hostería y la heladería, y ella se incorporó posteriormente con su propuesta de pastelería. La intención, explica, es fusionar las distintas actividades y ofrecer alternativas para quienes visitan la localidad.

La cantora Elizabeth Tillería, referente de la música regional, será parte del cuadro de cantoras de la Fiesta Nacional del Chivito, una propuesta que busca dar protagonismo a las voces femeninas del norte neuquino.

La música y la danza, parte de una misma identidad

La cultura también se expresa a través de las voces y los movimientos. Elizabeth Tillería, cantora del norte neuquino, se prepara para participar en el cuadro de cantoras de la Fiesta Nacional del Chivito, una propuesta que busca reunir a numerosas mujeres que mantienen viva la tradición musical de la región.

"Tiene que ver con nuestra identidad y nuestra cultura, así que estamos felices de ser parte. Este año van a haber muchas cantoras en el escenario. La idea es que esté presente la mayoría", expresó.

La danza tendrá también un lugar destacado durante las tres noches de la fiesta. Patricia Álvarez y Nicolás Pérez, integrantes del Ballet Municipal, manifestaron su emoción y expectativa por estar a cargo de las aperturas del escenario junto a sus compañeros y compañeras.

Para ambos, se trata de una oportunidad especial y de un reconocimiento al trabajo que vienen realizando. Los ensayos demandaron esfuerzo y compromiso, con bailarines de Chos Malal y de otras localidades, como Las Ovejas.

"La propuesta de la apertura es muy original porque pone en valor la cultura del norte neuquino", señalaron. También destacaron el trabajo de quienes participan en la puesta en escena, entre ellos vecinos de Taquimilán y el director Luis Tillería.

En cada preparación, en cada canción y en cada paso de baile aparece una misma intención: mantener vivas las expresiones culturales que identifican a la región y transmitirlas a las nuevas generaciones.

En la antesala de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, se celebró la identidad junto a quienes la construyen todos los días. Porque detrás de cada receta hay una historia familiar, detrás de cada canción hay una memoria colectiva y detrás de cada tradición hay personas que eligen seguir compartiéndola.

En El Rial, el fuego reunió mucho más que ingredientes: reunió generaciones, recuerdos y saberes que siguen encontrando su lugar en el presente del norte neuquino.