Encontrar un especialista, conocer qué trámites se pueden realizar o descubrir un beneficio disponible puede convertirse en una tarea agotadora para quienes acompañan a una persona con discapacidad. En Neuquén, una nueva herramienta busca reunir esas respuestas en un mismo lugar: Simón AI, una plataforma de inteligencia artificial creada por Natalia Corbould a partir de su propia experiencia como mamá.

La iniciativa nació de las preguntas que se repiten entre las familias y de la dificultad para encontrar información confiable en distintos organismos y sitios. Su objetivo es ayudar a quienes transitan ese camino, reducir el tiempo que demanda cada consulta y ofrecer orientación para resolver situaciones cotidianas.

"Nosotros fuimos construyendo ese camino con recomendaciones de médicos y conociendo especialidades. Por ejemplo, saber que existía un genetista, un fisiatra y todos esos títulos que te van apareciendo y que vos decís: 'Bueno, tengo que ir articulando entre todos'", contó Corbould a Entretiempo por AM550. Después de atravesar ese proceso junto a su hijo, Simón, pensó que esa experiencia podía servirles a otras personas.

"¿Por qué no allanarle el camino al otro?", se preguntó. La respuesta fue desarrollar una plataforma que concentre datos sobre profesionales, prestaciones, trámites y recursos vinculados con la discapacidad.

La experiencia con su hijo impulsó la creación de Simón AI

"En discapacidad tenés tantas aristas que la verdad es muy difícil saber qué camino estás recorriendo", señaló Natalia. A diferencia de otros controles de salud, donde las familias suelen tener referencias más conocidas, en estos casos aparecen distintas especialidades, gestiones y necesidades que requieren coordinación.

Con el tiempo, logró reunir información y construir una red de profesionales para acompañar a su hijo. Sin embargo, descubrió que muchas respuestas seguían dispersas y que incluso ella desconocía beneficios disponibles. Como ejemplo, recordó que hacía apenas dos semanas se había enterado de que la Municipalidad de Neuquén contempla una exención de patentes para personas con discapacidad que cumplen determinados requisitos.

"Y así como eso, ¿cuántas cosas más hay?", planteó. Para ella, el problema no siempre es la falta de información, sino que se encuentra repartida en distintos lugares y no resulta sencillo saber dónde buscarla.

Las personas pueden escribir sus dudas y consultar sobre distintos aspectos relacionados con la discapacidad

La idea tomó forma en julio de este año, a partir de las consultas que aparecían en el grupo de WhatsApp Padres Unidos Neuquén, creado en 2022. Allí las familias compartían dudas de manera recurrente. Corbould, que es contadora y también trabajó en sistemas, entendió que muchas de esas preguntas podían organizarse y encontrar respuestas mediante una herramienta tecnológica.

"Esto es parametrizable", pensó. La inteligencia artificial permitía desarrollar una solución que años atrás hubiera sido mucho más difícil de concretar.

La propuesta llegó al Polo Tecnológico de Neuquén, donde conoció a Gio y Tomás, integrantes de MaatWork, de 20 y 22 años. Ambos aceptaron participar y, después de recibir el proyecto ejecutivo, enviaron una primera demostración en apenas dos días.

"Lo empezamos en julio y hoy, en noviembre, ya lo lanzamos", resumió. El desarrollo se concretó en pocos meses y tuvo su presentación oficial en Neuquén, con la participación de la Fundación Simón, la Municipalidad y el Gobierno provincial, a través de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).

La plataforma reúne información y ayuda a resolver consultas cotidianas

Simón AI funciona como una conversación con inteligencia artificial. Las personas pueden escribir sus dudas y consultar sobre distintos aspectos relacionados con la discapacidad. La información se nutre de datos suministrados y validados por organismos e instituciones.

Uno de los ejemplos que mencionó Corbould fue la búsqueda de profesionales. La plataforma permite consultar por un especialista según la necesidad y la ubicación. Si una persona necesita un neurólogo pediatra en Neuquén, puede realizar esa consulta y acceder a los datos disponibles en la base correspondiente.

La creadora explicó que el equipo también trabajó para corregir información que no estaba actualizada. Al revisar una base pública de médicos de la provincia, encontraron errores y decidieron reunirse con el Colegio Médico de Neuquén. La institución les facilitó un registro actualizado, con domicilios, teléfonos y datos verificados por los propios profesionales.

"Ahora la gente puede ingresar y encontrar información vigente", destacó. El mismo criterio se aplica a los trámites, beneficios y servicios que se incorporan a la herramienta.

Entre las funciones disponibles hay guías para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), orientación para buscar médicos y profesionales especializados, información sobre prestaciones y recursos para organizar actividades. La plataforma también permite conservar las consultas anteriores cuando la persona se registra.

El acceso se realiza desde el sitio simona.ai. Por ahora funciona desde un navegador y puede utilizarse en teléfonos, computadoras o tablets. También es posible generar un acceso directo en el celular. Quienes ingresan sin registrarse pueden hacer consultas, aunque no cuentan con el historial de conversaciones y tienen algunas funciones limitadas.

En cambio, al crear una cuenta, el sistema conserva los datos y el recorrido de cada usuario. De esa manera, no es necesario volver a explicar en cada ingreso cuál es la discapacidad por la que consulta o qué información necesita.

Corbould aclaró que el servicio es gratuito para quienes lo utilizan. Sin embargo, sostener su funcionamiento requiere recursos tecnológicos y financiamiento. Por el momento, los gastos son afrontados por la familia y la Fundación Simón, que también busca sumar a municipios, gobiernos provinciales y empresas privadas mediante acuerdos y espacios de patrocinio.

La expansión es otro de los objetivos. Después de su presentación en Neuquén, el proyecto busca extenderse a otras provincias mediante convenios que permitan incorporar información local y mantenerla actualizada. Corbould contó que ya mantienen conversaciones con Río Negro y Mendoza, y que también recibieron consultas desde otros países.

Una herramienta para recuperar tiempo y reducir obstáculos

La plataforma forma parte de un proyecto más amplio. Corbould contó que la Fundación Simón también busca acompañar a las personas con discapacidad y sus familias desde otros ámbitos, como la educación y la vivienda. Entre las iniciativas a mediano y largo plazo figura el desarrollo de propuestas educativas y espacios que permitan avanzar hacia una vida más autónoma.

Pero el primer paso fue concentrar información para evitar que cada familia tenga que empezar desde cero. La experiencia personal le permitió conocer las dificultades que aparecen al gestionar turnos, realizar trámites, encontrar prestadores o reclamar ante una obra social.

"Nos encontramos con barreras a la hora de hacer trámites, de sacar turnos y de que les paguen a los prestadores", explicó. También recordó el desgaste que implicaba realizar reclamos reiterados y buscar respuestas ante distintas instituciones. Con el tiempo, aprendió a recurrir a otras herramientas, como los recursos de amparo, para defender los derechos de su hijo.

Para Corbould, las dificultades no se limitan a las gestiones. También existen obstáculos cotidianos en las veredas, los edificios y los espacios públicos. Por eso, considera que la inclusión requiere un compromiso que empieza en las decisiones individuales y continúa con políticas públicas que garanticen accesibilidad y acompañamiento.

En ese contexto, Simón AI busca ofrecer una ayuda concreta. "Lo que busca es que ganemos tiempo. Un tiempo que para nosotros es tan valioso", sostuvo. Y agregó una frase que resume el sentido de la iniciativa: "El tiempo para mí vale oro y es lo que creo que nos regala Simón AI".

La entrevista completa a Natalia Corbould: