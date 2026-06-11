La psicopedagoga Laura Collavini encontró en la articulación entre educación, comunidad y ambiente el eje de su desarrollo profesional. Como directora de Fundación Siendo, impulsa proyectos orientados a fortalecer los vínculos entre las personas, las organizaciones y los territorios que habitan, con una mirada centrada en la transformación social y ambiental.

Sus primeros pasos estuvieron ligados al trabajo con niños, familias y comunidades. A partir de esa experiencia, comenzó a profundizar en cómo el entorno influye en las personas y en sus formas de relacionarse. Ese recorrido derivó en la creación de Fundación Siendo, desde donde promueve propuestas educativas y ambientales con fuerte anclaje territorial.

A través de TerrActiva, busca fortalecer la relación entre empresas y territorios mediante acciones concretas.

En diálogo con el programa "Cuando la noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550, Laura Collavini explicó que el objetivo de estas iniciativas es generar procesos sostenidos que trasciendan las acciones aisladas. En ese sentido, destacó la importancia de construir redes de trabajo entre empresas, organizaciones y comunidades para alcanzar resultados concretos que beneficien tanto al ambiente como al desarrollo social de los territorios.

Actualmente lidera TerrActiva, una iniciativa surgida a partir del interés de empresas que buscan involucrarse de manera activa en las comunidades donde desarrollan sus actividades. El proyecto combina sostenibilidad ambiental y vinculación comunitaria, con el objetivo de generar transformaciones concretas, medibles y sostenidas en el tiempo.

Entre las acciones que ya se encuentran en marcha, se destacan programas de recuperación de grandes volúmenes de plástico, papel y cartón, orientados a reducir el impacto ambiental y fomentar circuitos de reutilización. Paralelamente, se trabaja en la promoción de cambios culturales dentro de organizaciones y comunidades.

El trabajo en red y la construcción comunitaria son pilares de la propuesta que lidera Laura Collavini.

Collavini sostiene que las empresas no solo generan impactos en los territorios, sino que también cuentan con recursos, conocimientos y valores que pueden aportar al desarrollo local. En ese sentido, TerrActiva busca canalizar ese potencial para construir soluciones de manera conjunta con distintos actores sociales.

De cara al futuro, la profesional proyecta consolidar este modelo de trabajo como una herramienta que acompañe a las organizaciones en la adopción de prácticas más responsables e integradas a las realidades territoriales. Su objetivo es seguir generando espacios de encuentro que permitan transformar las buenas intenciones en acciones concretas.