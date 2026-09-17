Este jueves 17 de septiembre, a las 19, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel, el fútbol se meterá de lleno en la literatura policial de la mano de Jordi W. Aguiar Burgos, quien presentará “Pelota Manchada” en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

La novela propone un recorrido por el lado menos visible del fútbol contemporáneo y combina thriller, corrupción, mafias, inteligencia artificial, poder digital y fútbol global. El protagonista es Joan Ávalos, un periodista radicado en Neuquén que queda atrapado en una trama que atraviesa once ciudades del mundo.

El título juega, además, con una de las frases más emblemáticas de la historia del fútbol argentino: “la pelota no se mancha”, pronunciada por Diego Maradona. En este caso, Aguiar Burgos invierte la expresión para construir una historia donde el deporte aparece atravesado por intereses económicos, tecnológicos y políticos.

“Pelota Manchada” es también un proyecto transmedia: la historia no queda limitada al papel, sino que se expande a través de videos, audios, códigos QR, documentos ficcionales y contenidos vinculados con sus personajes.

El libro tuvo además un recorrido internacional. Durante 2026 fue presentado en distintas librerías y centros culturales de España, antes de llegar nuevamente a Neuquén, ciudad que forma parte del universo narrativo de la novela.

La presentación en la Feria del Libro será una oportunidad para conocer de cerca una obra que propone mirar el fútbol desde otro lugar: no solo como pasión y espectáculo, sino también como escenario de poder, negocios, tecnología y conflictos del mundo actual.