El reconocido psicoanalista y escritor Gabriel Rolón volvió a sacudir el debate sobre las relaciones de pareja. El especialista propuso una mirada cruda sobre el amor y el deseo. "La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener", afirmó. Según explicó, esto ocurre por dos razones. O porque no terminaron de aceptar eso que de su pareja no les gusta y sufren. O porque ya se resignaron.

Rolón utilizó una metáfora para graficar esta situación: la "VTV del amor". Se trata de la necesidad de revisar periódicamente el estado de las relaciones. "Nos acostumbramos y terminamos en el amor transitando sin rueda de auxilio, sin matafuegos, con el vehículo del amor un poco averiado", reafirmó.

El miedo a la soledad como motor de vínculos dañinos

En este contexto, el psicoanalista sostuvo que el miedo a la soledad es un factor determinante que empuja a muchos individuos a sostener vínculos dañinos. "El miedo a la soledad es intrínseco al ser humano", explicó. Incluso en esos momentos en los que uno se puede resguardar, hasta abrazando a la persona que ama, después de un rato sigue sintiendo esa soledad que lo recorre.

Gabriel Rolón: "La mayoría de las personas tienen parejas que no querrían tener"

Según Rolón, muchas personas mantienen sus relaciones por miedo. Olvidan que la soledad es una condición intrínseca de ser seres hablantes. Para profundizar en estas ideas, el especialista las desarrolla en su libro Encuentros.

La incomodidad del deseo

El especialista también profundizó en las aristas más complejas del comportamiento humano. Puso el foco en cómo la incomodidad es un componente ineludible para quien decide profundizar en su propia subjetividad. "El deseo te incomoda porque te señala la falta. Se desea lo que no se tiene", afirmó.

El escritor comparó el deseo como una iluminación que señala la falta. "El deseo va a ser ese foco de luz que te ilumina, ni más ni menos que ese lugar donde hay algo que te falta. Entonces ya de por sí es incómodo". Y agregó que uno empieza a caminar alrededor de eso que le falta, buscándole algunos semblantes. Un amor, un libro, un éxito, un trabajo, un hijo. "Lo que vos quieras, que son todos nobles intentos de llenar un vacío imposible de ser llenado".

Convivir con la falta

Para Rolón, convivir con la falta es una condición propia del ser humano. "Eso es ser un ser humano; es vivir con el sentimiento trágico de la vida", reafirmó. Sé que me voy a morir, sé que todos los que amo se van a morir, sé que todo lo que amo en algún momento no estará. Tengo que vivir con eso, sabiéndolo.

El psicoanalista también dejó una definición sobre lo que significa una pareja saludable. En otra entrevista, sostuvo que "una verdadera pareja son dos personas que aprenden a compartir bien sus soledades". La frase resume su mirada sobre los vínculos: no se trata de perder la individualidad, sino de construir un espacio común sin dejar de lado la propia identidad.

El amor y los límites

Rolón también reflexionó sobre la necesidad de poner límites en las relaciones. "La libertad absoluta no es libertad, es locura", advirtió. En su visión, la ausencia de límites no conduce al bienestar, sino al descontrol. "La libertad funciona cuando está acotada justamente", sostuvo. Para el especialista, establecer parámetros no oprime, sino que ordena a la pareja y al individuo.