Este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la esperada Noche de las Heladerías 2025, un evento que reúne a fanáticos del helado artesanal en todo el país. La jornada comenzará a las 19 horas y se extenderá hasta el cierre de cada local participante, ofreciendo promociones especiales que ya generan gran expectativa.

Lo que inicialmente fue una estrategia comercial para impulsar las ventas se transformó en una verdadera fiesta nacional. Cada año, las heladerías ofrecen descuentos exclusivos, incluyendo el clásico 2x1 en potes de cuarto kilo, que suele agotarse rápidamente. Además, este año se suman rebajas de hasta un 50% y combos familiares a precios especiales.

Semana del helado artesanal

La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Helado Artesanal, una celebración que congrega a productores y maestros heladeros de distintas regiones argentinas. En varias ciudades, el evento se complementa con degustaciones gratuitas, shows y actividades para toda la familia, potenciando el carácter festivo de la jornada.

Entre las opciones disponibles, los consumidores podrán saborear tanto los clásicos sabores como dulce de leche, chocolate y frutilla, como también nuevas propuestas inspiradas en frutas de estación y postres tradicionales argentinos. En algunos puntos, se realizarán sorteos y presentaciones de estas novedades.

Es importante destacar que las promociones y descuentos son válidos únicamente en locales físicos y de manera presencial. No aplican para pedidos realizados por delivery ni a través de plataformas digitales. Cada heladería establece sus horarios y condiciones específicas, por lo que se recomienda consultar con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas.

Este evento anual continúa consolidándose como uno de los momentos más esperados para los amantes del helado artesanal, combinando tradición, sabor y precios atractivos en una noche que promete ser inolvidable en todo el país.