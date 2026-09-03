El Himno de Neuquén cruzó las fronteras de la provincia y emocionó en redes

El jujeño Purmamarket, es un talentoso cantante que sube contenido en redes sociales. En su perfil de Instagram escribió "Recorriendo mi país a través de sus canciones" y de eso se trata su serie “Una canción por provincia”. En la misma, sorprendió al interpretar el Himno de Neuquén, Neuquén Trabun Mapu.

La propuesta consiste en elegir una canción representativa de cada provincia argentina. Antes de cada interpretación, Purmamarket aparece cebándose un mate y contando brevemente la historia o el motivo de la elección, para luego interpretar la composición seleccionada.

La versión dedicada a Neuquén ya superó los 13.000 likes y se encuentra entre las publicaciones con mayor repercusión de la serie. Hasta ahora, solo la interpretación dedicada a Misiones registra una cantidad superior de “me gusta”, según el desempeño informado para la serie.

Una canción para cada provincia

La serie de Purmamarket propone un recorrido musical por la Argentina a través de canciones que funcionan como representaciones de cada territorio.

La elección no se limita a un único género. El artista recurre a zambas, chamamés, canciones populares y composiciones vinculadas con la identidad regional, buscando que cada interpretación tenga una relación directa con la provincia homenajeada.

El formato también tiene un componente narrativo. En cada publicación, el mate funciona como punto de partida mientras el cantante introduce brevemente la historia detrás de la canción.

Después llega la interpretación, que es el verdadero eje de cada video.

La idea permite así combinar folklore, cultura regional y contenido breve para redes sociales, una fórmula que le permitió reunir una comunidad interesada en las distintas identidades musicales del país.

El Himno de Neuquén fue la elección para la provincia

Para representar a Neuquén, Purmamarket eligió “Neuquén Trabun Mapu”, el himno oficial de la provincia.

La canción tiene un peso particular dentro de la identidad neuquina. Su letra fue escrita por Osvaldo Arabarco y la música fue compuesta por Marcelo Berbel.

El himno fue oficializado en 1991, luego de un proceso que había comenzado en 1989, cuando el entonces gobernador Pedro Salvatori convocó a un concurso para seleccionar una obra que representara a los neuquinos.

El nombre Neuquén Trabun Mapu puede traducirse como “Neuquén, Tierra de Encuentro” y la obra recorre elementos relacionados con la geografía, la cultura y la identidad de la provincia.

La elección de Purmamarket, por eso, no apunta solamente a una canción conocida: se trata de uno de los símbolos musicales oficiales de Neuquén.

Más de 13 mil likes y entre las versiones más populares

El video dedicado a Neuquén consiguió más de 13.000 “me gusta” en Instagram.

Aunque no es la publicación con mayor cantidad de likes de “Una canción por provincia”, sí se encuentra entre las que mejor rendimiento tuvieron hasta el momento. La versión dedicada a Misiones permanece por encima.

El dato resulta significativo porque la serie funciona como una suerte de mapa musical digital: cada publicación permite comparar qué canciones y representaciones provinciales generan mayor respuesta entre quienes siguen al artista.

La repercusión también muestra cómo una canción profundamente vinculada con una identidad provincial puede encontrar una segunda vida en formatos digitales, incluso fuera del territorio donde fue creada.