Qué dice la letra del Trabun Mapu, el himno de Neuquén que se cantará completo en los actos oficiales

A partir de un decreto firmado este lunes por el gobernador Rolando Figueroa, se promueve la interpretación íntegra del Himno Provincial en actos oficiales de Neuquén. Esta medida, que coincide con el 71° aniversario de la provincialización de Neuquén, busca revalorizar la obra original de Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel y fortalecer nuestra identidad.

Este martes, en diálogo con el programa La segunda mañana, programa que se emite por AM550, la cantante y referente cultural Marité Berbel celebró la medida y sostuvo que responde a un deseo histórico de la comunidad neuquina y fortalece el sentido de identidad provincial.

El Neuquén Trabun Mapu (que en lengua mapuche significa Neuquén, Tierra de encuentro) relata el sentir neuquino, con música propia de la zona, y representa lo que es la identidad neuquina en cada lugar donde suena y se canta. En coincidencia con la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el Himno Provincial celebra su día cada 1 de marzo. A continuación la letra completa:

La letra completa de Neuquén Trabun Mapu o Himno Provincial del Neuquén

I

Creció en el compromiso de una raza vigente

con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz.

Con una fe de siempre nutriendo primaveras

y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor.



II

Se bautizó en la gloria del agua cantarina

venido de la nieve divino manantial;

y en la pehuenia madre nació su flor extraña

que al soñar lejanías echó la vida a andar.



Estribillo

Neuquén es compromiso

que lo diga la Patria

porque humilde y mestizo

sigue siendo raíz.

Del árbol esperanza

Maná cordillerano

Que madura en Nguilleu

el fruto más feliz.

Y su tahiel mapuche

hoy es canto al país.

Neuquén, país, país.

III

El porqué de su idea entró a mirar distancias

y descubrió otra aurora de pie sobre el Lanín;

y vio por vez primera la piel de hombres distintos

y sin perder su estirpe fundió una nueva piel.

IV

Un presagio de machis le corre por la sangre,

Multiplicando panes igual que Nguenechén

Su vocación de pueblo palpita en los torrentes

y estalla en soles lejos con otro amanecer.

Repite Estribillo