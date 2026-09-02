Nicolás Cuello es profesor de Educación Física, personal trainer y atleta, pero detrás de su intensa relación con el deporte existe una historia marcada por el sobrepeso, las dificultades con la alimentación y la salud mental. Durante su infancia atravesó problemas vinculados con la obesidad y, con el paso de los años, comenzó a utilizar el deporte también como una manera de controlar su cuerpo y su peso. “Al comienzo fue una relación media complicada, media tóxica con el deporte”, reconoció.

El profesor habló de su experiencia en el programa Tardes de Primera, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde explicó que uno de los momentos determinantes de su recuperación fue entender que no podía atravesar el problema en soledad. Cuello contó que decidió pedir ayuda a su familia y luego inició un tratamiento interdisciplinario con psiquiatra, psicólogo y nutricionista. “Pedir ayuda fue clave”, sostuvo al recordar aquel proceso.

Cuello habló en “Tardes de Primera”, por CN 24/7 Canal de Noticias, sobre su experiencia con el sobrepeso y los trastornos de la alimentación.

A partir de esa experiencia, comenzó también a mirar de otra manera las situaciones que encuentra diariamente entre las personas que entrena. Según explicó, muchas veces detrás de una exigencia excesiva con el ejercicio o de una alimentación restrictiva puede existir un problema más profundo. Por eso remarcó que los trastornos alimentarios pueden ser silenciosos y afectar los vínculos sociales y la vida cotidiana, incluso cuando físicamente una persona aparenta estar bien.

Cuello también puso el foco en el impacto de las redes sociales y los modelos corporales que consumen especialmente los más jóvenes. Señaló que actualmente observa casos de chicos de 8 y 10 años que ya buscan alcanzar cuerpos que ven en fotografías cargadas de filtros y modificaciones. Frente a esta realidad, consideró positivo que estos temas comiencen a hablarse y sostuvo que el abordaje debe ser interdisciplinario, incorporando también a los profesores de Educación Física como parte del acompañamiento.

El deporte pasó de ser una herramienta vinculada al control de su peso a convertirse en una pasión y una forma de bienestar para el atleta neuquino.

Hoy, el deporte ocupa otro lugar en su vida. El running, el entrenamiento y los desafíos deportivos dejaron de ser únicamente herramientas vinculadas al control del peso y se transformaron en una pasión y una forma de bienestar. Cuello se prepara para volver a correr el Maratón de Buenos Aires, una competencia de 42 kilómetros, y proyecta además nuevos desafíos deportivos. Pero, más allá de las marcas, asegura que su mayor objetivo es transformar aquello que alguna vez fue una herida en un mensaje que pueda ayudar a otras personas.

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