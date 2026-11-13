Este viernes 13 de noviembre de 2026 renueva en la agenda pública el interés por los mitos del calendario. En el mapa cultural de Occidente no existe una única fecha asociada al mal augurio. Los miedos colectivos responden a procesos históricos y tradiciones regionales.

Martes 13 vs. viernes 13

En Argentina, España y Grecia, el recelo hacia la mala suerte se ha vinculado históricamente al martes 13. En cambio, en las culturas anglosajonas y en Europa central, el día señalado por la creencia popular es el viernes 13.

La diversidad de supersticiones se extiende a otros países:

En Italia , la jornada temida es el viernes 17 . La cifra XVII en números romanos reorganizada forma VIXI, que en latín significa "viví".

, la jornada temida es el . La cifra XVII en números romanos reorganizada forma VIXI, que en latín significa "viví". En Asia oriental se evita el número 4 por su similitud fonética con la palabra "muerte".

Por qué el viernes 13 genera temor

El estigma del viernes 13 combina componentes religiosos y acontecimientos históricos trágicos. En el mundo cristiano, el viernes es un día de luto al ser la jornada en que se produjo la crucifixión de Jesús de Nazaret.

A nivel histórico, el hecho fundacional ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. En esa fecha, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura masiva de los Caballeros Templarios para ser juzgados por la Inquisición. La acción derivó en la disolución de la orden.

Durante su ejecución en la hoguera el 18 de marzo de 1314, el Gran Maestre Jacques de Molay lanzó un emplazamiento: "¡Papa Clemente! ¡Caballero Guillermo! ¡Rey Felipe! ¡Antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo! ¡Malditos, malditos!". Tanto el Papa como el Rey murieron en los meses siguientes.

La triscaidecafobia

La aversión psicológica al número 13 se denomina clínicamente triscaidecafobia. El miedo específico al viernes 13 recibe los nombres de friggatriscaidecafobia, parascevedecatriafobia o collafobia.

Las razones del recelo hacia el número 13 incluyen:

La presencia de 13 comensales en la Última Cena.

en la Última Cena. La referencia al anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis .

. La mitología nórdica sitúa a Loki como el decimotercer invitado al Valhalla en el banquete donde murió el dios Balder.

El impacto de la cultura popular

En el siglo XX, la cultura popular masificó la fobia mediante la saga cinematográfica Viernes 13, iniciada en 1980. La figura del asesino Jason Voorhees en el campamento Crystal Lake fijó la fecha en la memoria colectiva del público internacional.

Qué conductas se evitan

La tradición popular sugiere evitar ciertas conductas durante esta jornada:

Pasar por debajo de una escalera .

. Romper un espejo .

. Abrir un paraguas bajo techo.

bajo techo. Sentar a 13 personas a la mesa.

En el ámbito comercial e infraestructura, diversas aerolíneas omiten la fila 13 en sus aviones. Hoteles y centros de salud evitan identificar pisos o salas con ese número.

Qué explica la psicología

Especialistas en psicología señalan que el comportamiento supersticioso permite a las personas afrontar la incertidumbre y sentir un mayor grado de control sobre su entorno.

Aunque la ciencia aclara que no existen pruebas empíricas que vinculen el calendario con la suerte, el viernes 13 se mantiene como un fenómeno cultural persistente.