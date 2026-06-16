La impactante frase del fiscal en el caso Loan: “Sabemos quiénes se lo llevaron”

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes una jornada cargada de tensión, expectativas y una frase que rápidamente se convirtió en el eje del caso. Antes del inicio de la audiencia, el fiscal Carlos Schaefer afirmó que la investigación permitió establecer quiénes se llevaron al niño, aunque reconoció que todavía persiste uno de los mayores interrogantes del expediente: por qué lo hicieron.

“Sabemos quiénes se lo llevaron, lo que no sabemos es el porqué”, expresó el representante del Ministerio Público, una definición que volvió a sacudir a la opinión pública a casi dos años de la desaparición del pequeño correntino.

La audiencia finalmente pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, luego de una extensa jornada en la que las defensas comenzaron a plantear nulidades y cuestionamientos a distintos tramos de la investigación.

El proceso judicial comenzó en Corrientes bajo una enorme expectativa social. Se trata de uno de los casos más conmocionantes de la historia reciente argentina, no sólo por la desaparición de Loan sino porque, a pesar del tiempo transcurrido y de la cantidad de detenidos, el niño sigue sin aparecer.

Las palabras del fiscal dejaron en claro que la acusación tiene una convicción firme sobre la autoría del hecho.

“No tenemos dudas sobre quiénes participaron de la sustracción”, sostuvo Schaefer ante la prensa, aunque aclaró que la investigación todavía no pudo establecer con precisión cuál fue el móvil que desencadenó la desaparición.

Ese aspecto es justamente uno de los puntos más delicados del expediente.

Durante estos dos años coexistieron distintas hipótesis: desde una posible entrega pactada hasta la participación de una organización criminal dedicada a la trata de personas. Sin embargo, ninguna de esas teorías logró ser confirmada plenamente y el destino de Loan continúa siendo una incógnita.

La primera audiencia estuvo marcada además por los planteos de las defensas, que anticiparon una estrategia orientada a cuestionar diversos actos procesales realizados durante la investigación.

Los abogados de algunos de los imputados solicitaron la nulidad de determinadas pruebas y objetaron la actuación de algunos organismos intervinientes, por lo que el tribunal decidió abrir un cuarto intermedio para analizar los pedidos y retomar la actividad este miércoles.

Mientras tanto, en las afueras del tribunal se vivieron momentos de profunda emoción.

Los padres de Loan esperan “ansiosos” el inicio del juicio. Fotografía: Agencia NA

Familiares y allegados de Loan llegaron hasta el lugar con fotografías del niño y carteles reclamando justicia. Muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas al recordar que ya pasaron dos años desde aquella tarde del 13 de junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

Desde entonces, hubo rastrillajes, cientos de declaraciones, pericias telefónicas, reconstrucciones y decenas de medidas judiciales.

También hubo 17 personas imputadas, detenciones, cambios de hipótesis y una enorme exposición mediática que convirtió al caso en uno de los más seguidos del país.

Pero ninguna de esas instancias logró responder la pregunta que continúa atravesando a la familia y a toda la sociedad: ¿dónde está Loan?

Por eso, más allá del inicio formal del juicio, la frase pronunciada por el fiscal volvió a encender las expectativas.

Si la Justicia asegura que sabe quiénes se llevaron al niño, la sociedad espera ahora conocer qué ocurrió realmente aquella tarde, por qué sucedió y, sobre todo, si todavía existe alguna posibilidad de encontrar a Loan.

El juicio recién comienza. Pero la esperanza de hallar una respuesta permanece intacta. Y también la herida abierta de una desaparición que, dos años después, sigue conmoviendo a toda la Argentina.