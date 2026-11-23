La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futurista y comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la medicina. Su capacidad para analizar grandes cantidades de información, reconocer patrones y asistir en la toma de decisiones impulsa avances que podrían modificar la forma en que las personas se cuidan y acceden a la atención sanitaria.

Un estudio de la Universidad Abierta Interamericana realizado en 2026 entre 60 médicos de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 95% considera que la IA puede mejorar la precisión de los diagnósticos y la eficiencia asistencial. Aunque el relevamiento no representa al conjunto de los profesionales del país, refleja el creciente interés por incorporar estas herramientas al sistema de salud.

Los algoritmos pueden ayudar a identificar alteraciones en estudios médicos y favorecer la detección temprana de enfermedades.

Uno de los principales avances está relacionado con la detección temprana de enfermedades. Los algoritmos pueden analizar estudios médicos, como mamografías, y señalar posibles alteraciones que requieren una evaluación profesional. Un ensayo clínico publicado en The Lancet, realizado con más de 105.000 mujeres en Suecia, mostró resultados alentadores en la detección del cáncer de mama mediante lecturas asistidas por IA. A su vez, estas tecnologías permiten analizar antecedentes, estudios de laboratorio y otros indicadores para identificar factores de riesgo y anticiparse a posibles complicaciones.

Otro de los cambios apunta a la personalización de los tratamientos y el seguimiento de pacientes. Mediante el análisis de datos clínicos, la IA puede aportar información para evaluar alternativas terapéuticas de acuerdo con las características de cada persona y ayudar a monitorear enfermedades crónicas, como la diabetes o las afecciones cardiovasculares. Esto permitiría identificar variaciones en la salud que requieran atención y favorecer controles más continuos.

Los nuevos sistemas buscan avanzar hacia tratamientos más personalizados y un seguimiento continuo de los pacientes.

La tecnología también puede contribuir a mejorar la organización de hospitales, clínicas y centros médicos a través de la automatización de tareas administrativas, el procesamiento de información y la optimización de recursos. No obstante, su avance plantea interrogantes sobre la protección de los datos médicos, la confiabilidad de los resultados y los posibles sesgos de los algoritmos. Los especialistas remarcan que la IA debe funcionar como una herramienta de apoyo y que su incorporación necesita evidencia científica, controles y supervisión médica, sin reemplazar el criterio profesional ni el vínculo entre médico y paciente.