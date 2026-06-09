Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Córdoba: piden ayuda para encontrarla

Las autoridades de Córdoba mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a una adolescente de 13 años cuyo paradero se desconoce desde las últimas horas.

La denuncia fue radicada por familiares de la menor luego de perder contacto con ella, situación que derivó en la inmediata intervención de la Justicia y de las fuerzas de seguridad provinciales.

A partir de ese momento se activó el protocolo previsto para casos de desaparición de personas, con tareas de búsqueda, relevamiento de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios que permitan reconstruir sus últimos movimientos.

La investigación está a cargo de la fiscalía interviniente, que trabaja junto a personal policial y organismos especializados en localización de personas para obtener información que ayude a determinar dónde se encuentra la adolescente.

Como parte del operativo, las autoridades difundieron una descripción física de la menor y solicitaron la colaboración de la comunidad. El objetivo es ampliar el alcance de la búsqueda y recibir datos que puedan resultar relevantes para la causa.

Los investigadores analizan distintas hipótesis y buscan establecer con precisión las circunstancias en las que fue vista por última vez. También se realizan averiguaciones en ámbitos frecuentados por la adolescente y en su entorno más cercano.

Desde la Justicia remarcaron la importancia de que cualquier persona que cuente con información se comunique de inmediato con las autoridades para facilitar las tareas de búsqueda.

En este tipo de casos, las primeras horas suelen ser consideradas fundamentales para reunir indicios y avanzar sobre pistas que permitan ubicar rápidamente a la persona buscada.

Mientras continúan los procedimientos, familiares y allegados mantienen la esperanza de encontrar a la adolescente sana y salva. Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración ciudadana y recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para la investigación.