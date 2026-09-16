Junín de los Andes se prepara para vivir una propuesta gastronómica inédita que tendrá como protagonista a uno de los productos elaborados en la cordillera neuquina. Este domingo 20 de septiembre se realizará la primera Fiesta del Queso Cordillerano en el establecimiento Las Vertientes, ubicado sobre la Ruta Nacional 40. La actividad comenzará a las 11 y se extenderá aproximadamente hasta las 18, con entrada libre.

La iniciativa es impulsada por el chef embajador de la Gastronomía Neuquina, Claudio Abraham, junto con Christian Croissant, propietario del tambo y la quesería Las Vertientes. El objetivo es poner en valor los quesos producidos en el establecimiento y comenzar a consolidar una celebración que pueda incorporarse en el futuro al calendario de eventos de Junín de los Andes.

El establecimiento Las Vertientes será sede del encuentro gastronómico este domingo.

Durante la jornada habrá diferentes propuestas gastronómicas elaboradas con quesos locales. Participarán cocineros de San Martín de los Andes, integrantes de la agrupación de Chef Embajadores Neuquinos y representantes de la Ruta de la Gastronomía Neuquina. Además, se sumarán chefs de Pucón Chef, de Chile, para compartir sus preparaciones y generar un intercambio gastronómico regional.

La celebración también tendrá música, folclore y actividades recreativas para toda la familia. Las tradicionales peñas de Las Vertientes formarán parte de la programación, en un entorno característico de la zona cordillerana y en el marco del cierre del invierno y la llegada de la primavera.

Cocineros neuquinos y de Chile participarán de la propuesta gastronómica.

El establecimiento anfitrión cuenta con un tambo de vacas Jersey y una quesería artesanal donde se producen distintas variedades de quesos, además de dulce de leche y huevos camperos. También ofrece propuestas de agroturismo y visitas guiadas para conocer el lugar y acercarse al proceso de elaboración de sus productos.

Con entrada libre, la primera Fiesta del Queso Cordillerano busca convertirse en un nuevo encuentro para celebrar la identidad productiva y gastronómica de Junín de los Andes, combinando sabores locales, cultura y turismo en plena cordillera neuquina.