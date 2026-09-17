Desde Junín de los Andes hasta Estocolmo, Marianela Pepe llevó una experiencia que comenzó durante su etapa escolar y que ahora forma parte de su formación universitaria. La estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) participó de la Semana Mundial del Agua en Suecia, donde compartió un panel sobre el papel de los jóvenes en el sector y debatió sobre educación e impacto en las comunidades.

La convocatoria surgió a partir de su participación en el Premio Argentino Junior del Agua. Los organizadores seleccionaron a jóvenes que habían tenido experiencias previas en el certamen y Marianela fue invitada a representar esa mirada junto con participantes de distintos países.

La joven participó de una ceremonia en la que los integrantes del Premio Junior del Agua saludaron a la Princesa Victoria de Suecia.

“Básicamente llamaron a chicos que habían tenido alguna participación previa”, contó en diálogo con Entretiempo por AM550. En su caso, la experiencia comenzó con el premio argentino y continuó con su trabajo en el Club de Ciencias Huechulafquen, de Junín de los Andes.

El panel puso sobre la mesa una pregunta amplia: qué lugar pueden ocupar las nuevas generaciones en la industria y en el cuidado del agua. Marianela explicó que también participaron en las ceremonias del Premio del Agua y del Premio Junior del Agua, dos encuentros que reúnen a especialistas, estudiantes y representantes de diferentes partes del mundo.

Su participación no quedó limitada a una exposición. Durante las actividades grupales, los jóvenes se dividieron en mesas para discutir distintas problemáticas. A Marianela le correspondió trabajar sobre acceso a la educación en agua y creación de impacto.

“Uno pueda entender el agua como un recurso, tanto finito como natural”, explicó sobre el concepto que llevó a la mesa. También planteó una situación concreta: una comunidad puede detectar un problema y querer resolverlo, pero necesita conocimientos para transformar esa intención en una solución.

“Si yo tengo un problema en mi comunidad sobre el agua y yo quiero ayudar y quiero construir un filtro, pero no sé cómo construir un filtro”, ejemplificó. Para la estudiante, el acceso al conocimiento permite que esas iniciativas puedan convertirse en acciones concretas.

Marianela llevó a Suecia una experiencia nacida en Junín de los Andes

El vínculo de Marianela con el agua empezó mucho antes del viaje. El Club de Ciencias Huechulafquen nació como una continuidad del Club de Ciencias del CPEM 6 y amplió la participación hacia estudiantes de otros colegios de Junín de los Andes.

La iniciativa fue impulsada por la profesora Ana y por la propia Marianela. “Es mi mamá y, bueno, yo insistí un poquito en que quería participar de las mismas cosas que participaban sus alumnos”, recordó.

El grupo comenzó hace alrededor de 10 u 11 años con algunos amigos y después creció a partir de nuevos vínculos. “Fuimos juntando chicos que conocían otros chicos, que conocían otros chicos, que conocían otros chicos, y fuimos formando el grupo”, relató.

El objetivo del club apunta a acercar las carreras STEM, que reúnen ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, a chicos y adolescentes. La propuesta también busca que los jóvenes conozcan oportunidades como becas, intercambios y carreras universitarias.

Para Marianela, el viaje también tuvo un significado especial porque fue su primera experiencia presencial en Suecia

Marianela explicó que el aprendizaje no se plantea como una clase tradicional. “Nunca que nos sentemos y yo te doy clase y vos anotás en un cuadernito. Siempre como jugando un poco y también disfrutando y aprovechando la naturaleza que rodea a Junín (de los Andes)”, describió.

Hoy la estudiante ocupa además un rol de mentora. Durante los veranos participa en muestreos de calidad de agua junto a los integrantes más jóvenes del club. Su formación en Ingeniería le permitió continuar ese vínculo desde otra etapa.

La experiencia de Suecia también le permitió comparar realidades muy diferentes. Jóvenes de Estados Unidos, Italia, México, Sudáfrica, Egipto, Corea del Sur y Reino Unido, entre otros países, llevaron sus propias problemáticas.

“No era necesariamente que buscáramos una solución común, porque cada uno tiene distintas regiones y son todas muy distintas”, explicó Marianela. Algunas experiencias estaban atravesadas por la escasez de agua, mientras otras trabajaban con problemas vinculados al exceso o la contaminación.

La estudiante recordó el caso de un participante de Corea del Sur que trabajaba con sargazo en el Caribe y el de una joven del Reino Unido que abordaba la falta de agua. Las diferencias no impidieron el intercambio. “Íbamos aprendiendo el uno del otro”, resumió.

La estudiante de la UNCo también conoció a la realeza sueca

La agenda en Estocolmo tuvo además un capítulo que Marianela difícilmente esperaba vivir durante su primera visita a Suecia. La joven participó de una ceremonia en la que los integrantes del Premio Junior del Agua saludaron a la Princesa Victoria de Suecia.

“Fue increíble. Yo creo que en mi vida voy a volver a ver tanta formalidad junta”, contó entre risas. Antes del encuentro, los participantes incluso tuvieron una sesión para aprender el protocolo del saludo.

“¿Cómo que tenemos que ensayar un saludo?”, recordó que se preguntaban algunos de los jóvenes. La preparación incluía también indicaciones sobre cómo retirarse y hasta la posibilidad de hacer una reverencia.

Al día siguiente llegó otra ceremonia. Marianela participó del banquete del Premio del Agua, un reconocimiento destinado a personas con una trayectoria más extensa en temas relacionados con el recurso.

“Es medio como los premios Nobel, más o menos”, describió para graficar la magnitud del encuentro. Allí estuvieron el rey y la reina de Suecia, aunque el mayor contacto de la delegación fue con la princesa Victoria.

Para Marianela, el viaje también tuvo un significado especial porque fue su primera experiencia presencial en Suecia. En 2021 había ganado el Premio Junior del Agua de Argentina y había clasificado a la instancia internacional, pero la pandemia transformó aquella participación en una experiencia virtual.

“El saludo de la princesa fue un video grabado por ella que se proyectó en Zoom”, recordó. Esta vez pudo estar frente a ella y participar de las actividades en persona.

La estudiante llegó a esta convocatoria a través de los organizadores nacionales del premio, la Asociación de Ingenieros Sanitarios de Argentina (AIDIS). Recibió la invitación, envió la documentación solicitada y quedó seleccionada.

Ahora, mientras continúa su carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional del Comahue, ya piensa en el próximo paso. “Tengo ganas de hacer algo vinculado con agua en algún momento”, anticipó.

Su prioridad inmediata es terminar la carrera. Después, evalúa avanzar hacia un máster relacionado con el agua y los recursos, una línea que conecta su formación actual con el trabajo que comenzó hace años en el Club de Ciencias de Junín de los Andes.

La entrevista completa a Marianela Pepe:





