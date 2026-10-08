Dos adolescentes de 15 años del Colegio Modelo de Lomas de Zamora fueron imputados por generar imágenes sexuales falsas de sus compañeras mediante inteligencia artificial, distribuirlas entre integrantes de la comunidad escolar y comercializarlas en plataformas para adultos. La denuncia señala que al menos 45 estudiantes, desde primero hasta quinto año, habrían sido afectadas.

El caso provocó un reclamo de madres, padres y alumnos, que cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares. Según las familias, la situación se habría mantenido sin una respuesta adecuada durante aproximadamente un mes, hasta que formalizaron la denuncia.

Este miércoles, parte del alumnado permaneció afuera del establecimiento y se negó a ingresar a clases. Durante la protesta, una estudiante cuestionó que no pudieran hablar abiertamente de lo ocurrido y sostuvo que las familias tuvieron que movilizarse para exigir medidas.

Las imágenes circularon por WhatsApp y habrían llegado a sitios para adultos

De acuerdo con la denuncia, los adolescentes habrían creado imágenes manipuladas para mostrar desnudas a sus compañeras y luego las compartieron por WhatsApp. El material también habría incluido datos reales de las menores, lo que agravó la exposición de las víctimas.

La investigación no descarta que otros estudiantes hayan participado en la producción y distribución de las imágenes. Entre ellos, se mencionó a unos cuatro menores de tercer año. La Justicia analiza los teléfonos celulares de los adolescentes para determinar cómo se elaboró el contenido, quiénes intervinieron y hasta dónde llegó su circulación.

El colegio dispuso clases virtuales y decidió no renovar las matrículas

Ante el reclamo de las familias, la institución resolvió que los alumnos señalados no regresen a las clases presenciales. También informó que continuarán con la modalidad virtual y que no se les renovará la matrícula.

La causa sigue en investigación y el análisis de los dispositivos electrónicos podría derivar en nuevas imputaciones. Mientras tanto, las familias reclaman respuestas y medidas para resguardar a las estudiantes afectadas.