A cuatro meses de la trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, su madre, Michelle Prim, decidió compartir un desgarrador mensaje en sus redes sociales. Lo hizo para compartir su dolor con sus seguidores.

"Sos y serás siempre mi acto más revolucionario"

"Y van 4 meses sin poder todo, sí, sin todo mi poder de mamá, en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna", escribió Michelle Prim en su cuenta oficial de Instagram. Lo acompañó con una imagen del humorista cuando era un niño.

La madre de Gaspi compartió un desgarrador mensaje a cuatro meses de su muerte

"Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro", cerró la madre de Gaspi.

Qué pasó con Gaspi

Gaspar Prim, popularmente conocido como Gaspi, murió tras un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Las autoridades de Brasil dieron a conocer la información e identificaron al youtuber y al cantante norteamericano Oliver Tree entre las víctimas fatales del episodio.

Al menos seis personas murieron el domingo en Brasil después de que dos helicópteros chocaran en vuelo en el oeste de Río de Janeiro, informaron los bomberos.

Los helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. Desataron un incendio que afectó al menos a 20 vehículos.

El comunicado de los bomberos

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado. Señaló que los primeros informes apuntaban a una colisión en pleno vuelo.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca. El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. Un segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto, que también murió.