A los 43 años, Óscar "Tacuara" Cardozo atraviesa una etapa completamente diferente de su vida. Después de más de dos décadas como futbolista profesional, el histórico goleador paraguayo se alejó de las canchas y encontró en el campo una nueva actividad.

Hoy trabaja con ganado y desarrolla sus emprendimientos rurales en el Chaco paraguayo, lejos de los estadios que lo vieron brillar durante más de dos décadas.

Cuándo se retiró

El retiro del delantero se concretó en abril de 2026, luego de ocho temporadas consecutivas en Libertad. Así puso punto final a una trayectoria de 23 años, en la que pasó por importantes clubes de Sudamérica y Europa.

Lejos de las canchas, comparte algunos momentos de su rutina en las redes sociales. Allí promociona sus emprendimientos Estancia y Cabaña Tacuara07 y Carnicería Boutique Tacuara07, vinculados con la actividad agropecuaria.

En una de sus últimas publicaciones acompañó varias fotografías de su trabajo en el campo con una palabra que resume su presente: "Trabajando".

Su vínculo con el campo

Su nueva realidad está relacionada con sus orígenes. Nació en Campo 9, localidad paraguaya actualmente conocida como Juan Eulogio Estigarribia, y creció en un entorno ligado a las actividades rurales.

Ese vínculo con la tierra y con el trabajo agropecuario explica en parte por qué eligió el campo como destino después del fútbol profesional.

Los números de su carrera

Antes de comenzar esta nueva etapa, el paraguayo construyó una carrera destacada. Defendió las camisetas de 3 de Febrero, Nacional y Libertad en su país, además de Newell's Old Boys en Argentina.

También jugó en Benfica, Trabzonspor y Olympiakos durante su recorrido por el exterior. En total consiguió 21 títulos y marcó 421 goles.

Su paso por Benfica

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria ocurrió en Portugal, donde se convirtió en una figura del Benfica.

Entre 2007 y 2014 disputó 293 partidos con el conjunto lisboeta, convirtió 172 tantos y entregó 38 asistencias. Durante ese período conquistó dos ediciones de la Primeira Liga y la Copa de Portugal de 2014.

También tuvo participación en la Champions League, con 28 encuentros disputados y una presencia destacada en el equipo que alcanzó los cuartos de final en 2012.

Su paso por la Selección de Paraguay

Con la camiseta de Paraguay, Cardozo acumuló 57 partidos internacionales y convirtió 12 goles.

Su participación más recordada fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando integró el plantel que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación histórica del seleccionado en una Copa del Mundo.

En aquella competencia quedó marcado por el penal que falló frente a España, en un encuentro que terminó 1-0 a favor del equipo europeo, que posteriormente se consagraría campeón.

Además, formó parte de los planteles paraguayos que llegaron a los cuartos de final de la Copa América 2007 y 2019. Su despedida de la selección se produjo en 2023.