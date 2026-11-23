Marcelo Larraquy reconoce que su propio libro puede provocar una sensación particular incluso en quien lo escribió: la dificultad de distinguir dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Esa es una de las claves de Gordon, el aniquilador, la obra en la que reconstruyó la vida de Aníbal Gordon y que inspiró la serie Gordon, estrenada en Netflix.

“Avanza con una espectacularidad que yo mismo ya me olvidé qué es verdad y qué es ficción en el libro. Creo que el lector va a tener la sensación de que no sabe qué género está leyendo”, explicó Larraquy al referirse a la experiencia de escritura y lectura de la obra.

La definición resume la apuesta narrativa del autor: partir de una investigación sobre uno de los personajes más oscuros de la historia argentina reciente y construir un relato que combina acontecimientos documentados, reconstrucciones e invención literaria.

Aníbal Gordon, un personaje atravesado por la violencia política

Para Larraquy, Gordon fue una figura singular de los años 70 porque atravesó un recorrido poco habitual: pasó de ser un delincuente común a participar de la violencia política, primero en el entramado de sectores del peronismo y luego durante la dictadura militar.

“Gordon es un personaje vital de los años 70. No hay muchos que hayan tenido el quiebre que tuvo él, de ser un delincuente común a participar de la política violenta tanto del peronismo como en la dictadura militar”, señaló.

El escritor también destacó que le interesaba reflejar el lenguaje y las marcas políticas de aquella época. Palabras como “zurdos”, “fachos”, “chorros” y “canas” convivían en un escenario de enfrentamientos, alianzas y violencia. En esa mezcla, Gordon aparece como una figura que reúne características personales e ideológicas de aquel tiempo.

Uno de los aspectos que más le interesó explorar fue el vínculo entre el delito y el aparato estatal. Según explicó, cuando Gordon robaba bancos como delincuente común, la Policía lo perseguía. Sin embargo, cuando comenzó a participar de delitos vinculados con la violencia política, encontró protección desde sectores del Estado. “Entonces ve en el Estado, no un perseguidor, sino un protector. Y eso para un delincuente es el sueño dorado”, describió Larraquy.

De la investigación periodística a la libertad de la ficción

El autor contó que tenía a Gordon en mente desde hacía más de dos décadas, aunque durante mucho tiempo consideró que era un personaje difícil de abordar. Después de escribir biografías como las de Mario Eduardo Firmenich, Rodolfo Galimberti, José López Rega y Jorge Bergoglio —entre otros trabajos de investigación—, quería regresar a los años 70 a través de una historia que le permitiera explorar ese período desde otra perspectiva. El desafío era hacerlo sin quedar limitado por las reglas de una biografía tradicional o de un libro estrictamente documental.

“Investigué para después desprenderme de todo lo que investigué”, explicó sobre el proceso creativo. Una vez reunida la información, comenzó a escribir desde otro lugar y encontró mayor comodidad en una narrativa que le permitió incorporar personajes inventados y reconstruir situaciones que podrían haber sucedido de determinada manera. “Esto es un híbrido. Rompe la frontera entre la realidad y se acerca a la ficción con total libertad”, sostuvo.

En ese sentido, Larraquy consideró que algunos pasajes imaginados pueden resultar incluso más verosímiles que los propios hechos y datos documentados. La intención no fue abandonar la investigación, sino utilizarla como punto de partida para construir una trama con mayor libertad narrativa.

El libro también funciona como una reconstrucción de distintos ámbitos de la Argentina de los años 70: el funcionamiento de la Policía bonaerense y sus áreas de inteligencia, las bandas delictivas, las cárceles, el entramado judicial y los mecanismos utilizados para perseguir a los delincuentes. Todos esos elementos aparecen integrados en los personajes y en el desarrollo de la historia.

De las páginas a Netflix: Rodrigo de la Serna interpreta a Gordon

La historia de Aníbal Gordon también llegó a la pantalla con Gordon, la serie argentina de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna. La producción se estrenó el 18 de noviembre de 2026 y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La ficción está basada en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, y recorre la transformación de un delincuente común en un personaje involucrado en la violencia paraestatal de la década de 1970.

Con siete episodios, la producción cuenta además con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, entre otros.

El propio Larraquy participó en el proyecto audiovisual como colaborador del guion, junto a Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero.

La adaptación amplió el alcance de una historia que, desde el libro, propone mirar una etapa de la Argentina en la que las fronteras entre delincuencia, política y estructuras clandestinas del Estado se volvieron cada vez más difusas.

La reflexión del autor sobre su obra permite entender también el atractivo de la historia: no se trata solamente de reconstruir la vida de un hombre, sino de mostrar los mecanismos de una época violenta a través de un personaje que transitó distintos mundos y encontró en el poder estatal una forma de protección para sus actividades criminales.