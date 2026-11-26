La empresaria estadounidense Martha Firestone Ford, heredera del imperio de neumáticos Firestone y viuda del nieto de Henry Ford, murió a los 101 años en Grosse Pointe, Michigan. Ex propietaria de los Detroit Lions de la NFL, unió dos dinastías industriales históricas y dejó una fortuna superior a 1.400 millones de dólares.

Cómo unió Martha Firestone Ford a dos dinastías industriales de Estados Unidos

Martha Firestone Ford unió los apellidos de las familias Firestone y Ford al casarse en 1947 con William Clay Ford en una ceremonia que la prensa de la época bautizó como «la boda real de Akron», en referencia a la ciudad de Ohio donde nació su familia.

Nieta de Harvey Firestone, fundador de Firestone Tire and Rubber Company, y esposa del nieto de Henry Ford, creador de la automotriz Ford Motor Company, Martha Firestone Ford selló en el plano familiar la histórica amistad y sociedad comercial que ambos magnates mantuvieron junto a Thomas Edison bajo el apodo de The Vagabonds.

Esa alianza empresarial convirtió a Firestone en proveedora principal de neumáticos de Ford durante casi un siglo, vínculo comercial que recién concluyó en 2001 tras una disputa por fallas en las cubiertas equipadas en los vehículos Ford Explorer.

Qué rol cumplió Martha Firestone Ford al frente de los Detroit Lions en la NFL

Martha Firestone Ford asumió el control mayoritario de los Detroit Lions en 2014 tras el fallecimiento de su esposo y dirigió la franquicia de la NFL durante seis temporadas consecutivas hasta 2020.

William Clay Ford había comprado la participación mayoritaria de los Detroit Lions el 22 de noviembre de 1963 por 4,5 millones de dólares, el mismo día en que fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas.

Bajo la conducción de Martha Firestone Ford, la franquicia clasificó a los playoffs en 2014 y 2016 y atravesó una reestructuración directiva en noviembre de 2015, aunque la empresaria partió sin ver cumplido su deseo de conquistar el Trofeo Lombardi en un Super Bowl.

En junio de 2020, a los 94 años, Martha Firestone Ford cedió la presidencia de los Detroit Lions a su hija Sheila Ford Hamp, quien encabezó la renovación deportiva junto al entrenador Dan Campbell y el mariscal de campo Jared Goff.

De cuánto era el patrimonio de Martha Firestone Ford y cómo sigue su legado

El patrimonio personal de Martha Firestone Ford fue estimado por la revista Forbes en más de 1.400 millones de dólares, legado familiar que continúa hoy a través de sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.

La franquicia de los Detroit Lions confirmó el deceso ocurrido este martes en su residencia de Grosse Pointe, Michigan, mediante un comunicado oficial en el que destacó a Martha Firestone Ford como «un pilar de la comunidad de Detroit y la apasionada matriarca del equipo de fútbol americano».

Hasta principios de noviembre de 2026, Martha Firestone Ford mantuvo su presencia habitual en las tribunas acompañando a los Detroit Lions en su victoria frente a Minnesota.