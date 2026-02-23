Un choque ocurrido este lunes por la mañana sobre Ruta 60 dejó como saldo una persona fallecida y al menos cuatro heridos, algunos de ellos con lesiones de consideración, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El choque involucró a una camioneta y un camión tipo grúa, lo que generó un fuerte impacto y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de menor porte posee radicación chilena, mientras que el camión era conducido por un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina.

Horas más tarde se conoció que la víctima era Silvia Passini, una mujer de Buenos Aires de 70 años, radicada en Pucón donde tenía una inmobiliaria. Cuando ocurrió el accidente iba con cuatro personas más, el conductor, Maximiliano Franco Espinelli, de 47 años; Andrea Belén Ralde Flores, de 25 años; Franco Espinelli de 27 años; y un niño de 8 años.

En cuanto a la identidad del conductor de la grúa, se trata de Pablo Javier Muñoz, de 36 años.

Cuatro heridos fueron trasladados al hospital de Junín de los Andes, dos de ellas en código rojo y dos en código amarillo. Por otro lado, el conductor del camión no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado tras el siniestro.

Continúa la investigación para determinar la mecánica del accidente y si hubo responsabilidad de alguno de los vehículos.