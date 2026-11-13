"La fuente de infección del brote en el crucero no puede determinarse con la información disponible actualmente, lo que pone de relieve la necesidad de ampliar la vigilancia viral en la región donde el virus Andes es endémico".

Así concluyeron los autores en uno de los estudios publicados este jueves en la revista Science. Los trabajos confirman que el contagio inicial ocurrió en la Patagonia.

La reconstrucción del brote

De acuerdo con la reconstrucción epidemiológica y genómica realizada por equipos de 21 centros de investigación de distintos países, incluido el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS Malbrán de la Argentina, lo que quedó claro es que en abril pasado el brote se produjo por "un contagio inicial en áreas silvestres de la Patagonia argentina".

Se descartó que se haya iniciado en la Patagonia chilena. Se comprobó que a eso le siguió una cadena de transmisión a bordo del MV Hondius, que generó el "desplazamiento internacional" del virus Andes, específicamente por su capacidad de transmisión de persona a persona.

Cómo se hizo el estudio

Se analizaron muestras en laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Canadá, Francia, Países Bajos, España y Suiza, tomadas a 13 pacientes que iban manifestando síntomas.

Se compararon esas características genómicas con las detecciones del virus Andes en Chile y en Argentina, entre 2018 y 2025.

Se pudo aislar el virus en diez casos. Fue la última persona, el infectado 13, quien "constituye la prueba más sólida de una transmisión de persona a persona a bordo", señalan los autores.

Esa persona manifestó síntomas 62 días después de que el crucero partiera de Ushuaia, el 31 de mayo. Se documentó debidamente su contacto estrecho con el caso 10.

"Este intervalo temporal supera el período de incubación de seis semanas que se ha considerado para las exposiciones previas al embarque, lo que hace improbable que la infección se contrajera antes de subir al barco", describen.

El paciente cero

Leo Schilperoord, ornitólogo de 70 años, nacido en Países Bajos, fue el paciente cero, por ser quien primero enfermó. Murió, y también su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, con quien compartía el crucero y la pasión por el avistaje de aves.

Ella empezó con síntomas días después. Antes de abordar el Hondius, habían recorrido la Argentina en un motorhome, con paseos por Chile y Uruguay.

El hombre fue considerado la fuente más probable de contagio a su mujer y a otras cinco personas. A la pareja le siguieron dos casos más. Se determinó que la infección se dio porque "hubo contacto prolongado con el primer caso fatal".

Cómo se probó que el virus no vino en el barco

Las fechas de inicio de los síntomas y los patrones de contacto documentados entre los pasajeros y los tripulantes permitieron establecer el origen.

Se habla puntualmente de "un origen por exposición ambiental antes de embarcar el 1° de abril pasado". Para los investigadores, esto demuestra que no pudo tratarse de un virus Andes "nuevo".

"Por el contrario, el brote representa el desplazamiento internacional de un virus que ya se sabía capaz de transmitirse entre seres humanos bajo determinadas condiciones", escriben.

Por qué no pudo ser en Chile

El tiempo fue fundamental para determinar que el origen del brote fue Argentina. La pareja recorrió diferentes áreas patagónicas "plausibles" en su paso por el país.

El 31 de enero, los neerlandeses llegaron por el paso fronterizo Icalma, que une Chile con Villa Pehuenia, Neuquén. Los síntomas del hombre empezaron el 3 de abril, dos días después de partir de Ushuaia.

Son dos meses después, y supera los 45 días considerados para evaluar posibles exposiciones a la infección.

El 12 de febrero, volvieron a Chile. A los cuatro días, cruzaron al país por Pehuenche. El intervalo de exposición ya fue de 46 días hasta el primer síntoma. Eso puede explicar la infección después de esa última entrada en territorio argentino.

Un virus Andes "argentino"

El segundo trabajo, titulado "La circulación local de larga data de un linaje del virus Andes en el norte de la Patagonia está vinculada con el brote del buque M/V Hondius", fue realizado por investigadores de la ANLIS Malbrán.

Estableció una relación genética entre el virus del crucero y otros detectados en la Patagonia entre 2018 y 2025.

Uno de los más cercanos correspondió a virus identificados en dos hermanos que habían desarrollado síndrome pulmonar por hantavirus en 2018, en Villa Meliquina, Neuquén.

Lo que no se pudo determinar

Si bien este hallazgo permitió reconstruir parte de la historia de un linaje viral que circulaba en la región años antes del episodio internacional, los investigadores no pudieron determinar con certeza el lugar ni el momento exactos en los que se produjo la infección inicial.

Ambos pasajeros neerlandeses habían fallecido sin poder proporcionar información exacta sobre dónde estuvieron o si mantuvieron algún tipo de contacto con roedores.

Los investigadores debieron recurrir a registros migratorios, información de autoridades locales y datos sobre la distribución de los ratones colilargos que pueden transmitir el virus Andes.

Pero no hubo éxito en los detalles del momento cero del contagio.

El impacto en la vigilancia

Con este resultado, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego tuvieron que intensificar la vigilancia ambiental y epidemiológica.

Hasta entonces, desde la alerta sanitaria mundial, afirmaban que la isla estaba libre de hantavirus por ausencia de casos detectados.

La medida se extiende al resto de las provincias donde hay presencia viral.