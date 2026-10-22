El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) confirmó el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda (SHAV). El hallazgo se produjo en Francia y marca un cambio en el conocimiento de un patógeno que, hasta ahora, solo se consideraba capaz de infectar animales.

El paciente, que presentaba una inmunodepresión grave, recibía tratamiento en los Hospices Civils de Lyon por una enfermedad seria y falleció a principios de octubre. Las investigaciones continúan para determinar si el virus causó o contribuyó a su muerte, así como la vía exacta de contagio.

La expansión del virus en el ganado europeo

La detección en humanos llegó después de que el virus Shamonda se identificara por primera vez en explotaciones ganaderas de Europa durante el verano de 2026. Los primeros signos clínicos en animales se notificaron en junio y la presencia del virus se confirmó a finales de julio.

Detectaron el primer caso humano del virus Shamonda en Europa

Desde entonces, se ha detectado en granjas de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, además de la isla de Jersey. En España, el Ministerio de Agricultura confirmó focos en Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid, Girona y Cantabria.

Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite

El virus Shamonda es un orthobunyavirus que pertenece al serogrupo Simbu, el mismo al que pertenecen otros patógenos ganaderos conocidos en Europa como el virus de Schmallenberg y el de Akabane.

La transmisión se produce a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides, unos insectos pequeños que actúan como vectores. El ganado bovino es el hospedador principal, aunque también se han detectado infecciones en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

La infección no se transmite de persona a persona ni por el consumo de carne o leche. Las autoridades francesas sospechan que el paciente se infectó en el este de Francia por la picadura de un mosquito Culicoides, en una zona donde circulaba el virus en animales.

Los síntomas en humanos y el riesgo para la población

El paciente francés desarrolló síntomas neurológicos el 23 de septiembre y falleció dos semanas después. Las investigaciones indican que las complicaciones cerebrales que presentaba antes de morir estarían "muy probablemente" relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades sanitarias europeas insisten en que no se ha identificado ningún riesgo para la salud de la población general. El caso se considera excepcional y ocurrió en un paciente con el sistema inmunitario severamente comprometido, una condición que lo hacía mucho más susceptible a infecciones y complicaciones.

El impacto en la ganadería

En el ganado, el virus Shamonda causa principalmente fiebre, diarrea y una disminución de la producción láctea. Aunque la morbilidad puede ser alta, la mayoría de los animales adultos se recuperan y no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus.

La infección durante la gestación puede atravesar la placenta y afectar al feto, provocando abortos o malformaciones congénitas graves. Por este motivo, el virus representa una preocupación para el sector ganadero, especialmente para la producción lechera.

La respuesta de las autoridades sanitarias

El ECDC mantiene un seguimiento cercano de la situación en coordinación con las autoridades francesas y los socios europeos. Francia notificó el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al propio ECDC, y las investigaciones continúan bajo el enfoque "One Health", que integra la salud humana, animal y ambiental.

Las autoridades subrayan la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica sobre los vectores y el ganado, así como de reforzar los sistemas de diagnóstico para detectar posibles nuevos casos.