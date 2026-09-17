Cat Frazier, la diseñadora estadounidense que convirtió los GIF absurdos en una forma de arte, murió a los 35 años tras una emergencia cardíaca. Sus creaciones, cargadas de colores, humor negro y estética retro, llegaron a miles de personas y marcaron una época de internet.

Frazier encontró su lugar en internet cuando sintió que no encajaba en el mundo del diseño gráfico tradicional. En 2012, mientras estudiaba en el Pratt Institute de Nueva York, comenzó a cuestionar la estética prolija y minimalista que dominaba las clases. En cambio, se interesó por una internet mucho más caótica. Las páginas de GeoCities, MySpace y Blingee, con colores estridentes, gráficos de baja calidad y creaciones hechas por los propios usuarios.

El origen de AnimatedText

Aquella estética que parecía haber quedado en el pasado se convirtió en la materia prima de su obra. En noviembre de ese año creó AnimatedText, una cuenta de Tumblr desde la que comenzó a publicar GIF en 3D deliberadamente exagerados. Acompañados por frases irónicas y humor absurdo.

Su estilo llamó rápidamente la atención. En marzo de 2013, Frank Ocean compartió uno de sus GIF. Su cantidad de seguidores se multiplicó hasta alcanzar, con el tiempo, cerca de medio millón.

Murió Cat Frazier, la artista que convirtió los GIF absurdos en arte

Uno de sus trabajos más conocidos llevaba una frase tan sencilla como contundente: "Jajaja nada importa". Sus imágenes recargadas, los efectos en 3D y los colores chillones se convirtieron en su sello. Pero detrás de esa estética también había una mirada sobre cómo había cambiado internet.

La reivindicación de una internet más libre

Frazier reivindicaba una época en la que crear una página web significaba experimentar y mostrar la propia personalidad. Sin preocuparse demasiado por las reglas del diseño. "Se te permitía jugar con tu diseño web y tu texto", explicó en una entrevista de 2017.

Su trabajo apareció además en un momento en que las redes sociales comenzaban a adoptar una estética cada vez más uniforme. Frente a eso, Frazier recuperó deliberadamente aquello que durante años había sido considerado "feo", exagerado o poco profesional. Lo convirtió en una identidad artística.

El fallecimiento y su legado

Cat Frazier murió el 29 de junio en un hospital de Oakland, California. Tres semanas después de haber sido internada por una emergencia relacionada con el corazón. Tenía 35 años. Su hermana, Lisa Frazier, confirmó la muerte, que no había sido informada públicamente hasta ahora.

Su obra quedó ligada a una internet más desordenada, personal y experimental. Una época que Frazier no se limitó a recordar. La convirtió en arte y ayudó a demostrar que, en internet, hasta lo absurdo podía tener algo para decir.