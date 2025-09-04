La magia de la fotografía estenopeica: imágenes sin lentes ni pantallas

Si alguna vez te preguntaste cómo se forman las imágenes en una cámara sin lente o cómo hacer fotos sin usar tecnología digital, este taller es para vos. Durante cuatro encuentros, vas a poder construir tu propia cámara oscura con materiales reciclados y experimentar con la luz y la imagen de una forma totalmente artesanal.

Organizado y coordinado por Eve Manino Neme, el Taller de Fotografía Estenopeica propone un "espacio creativo para redescubrir los orígenes de la fotografía, jugar con la luz y explorar nuevas formas de mirar el mundo, sin necesidad de conocimientos previos ni equipamiento costoso.", explicó en "La Noche Cae La Radio se Enciende" con la conducción de Fernanda Del Valle por AM550.

Durante el taller, "se abordarán los fundamentos teóricos y prácticos de la cámara oscura, incluyendo una introducción a su historia, el armado de una cámara estenopeica con materiales simples y reciclados, y técnicas para observar imágenes invertidas proyectadas en papel manteca. Todo se hará sin el uso de químicos ni procesos complejos, priorizando la experimentación, la curiosidad y la creatividad.", agregó.

Está destinado a mayores de 18 años que quieran iniciarse en la fotografía analógica desde cero, en un entorno relajado y accesible.

La propuesta consta de 4 encuentros de 2 horas cada uno. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 299 5873656 (Eve Manino Neme). No se requieren conocimientos previos ni materiales costosos. Una invitación a volver a lo esencial, a jugar con la luz y a mirar el mundo de una forma diferente. Sumate a esta experiencia única y sacale una foto a la creatividad