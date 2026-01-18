El Salto del Agrio, uno de los paisajes más conocidos y hermosos de Neuquén, cerca de Caviahue y Copahue, se ha visto modificado debido a constantes infracciones a las medidas de seguridad. Esto obligó a tomar una decisión drástica y comenzar a ser más estrictos con las prohibiciones en la zona.

El paisaje forma parte de un Área Natural Protegida y cuenta con normativas específicas orientadas a la conservación del ambiente y a la seguridad de quienes lo visitan. Frente a una creciente frecuencia de incumplimientos por parte de visitantes y turistas, se resolvió avanzar con medidas más estrictas para preservar el lugar.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló: “nuestro compromiso es cuidar los espacios naturales de Neuquén y, al mismo tiempo, garantizar que puedan ser disfrutados de manera segura y responsable. El Salto del Agrio es un patrimonio natural único, protegido por normativa específica, y estas medidas buscan preservar su valor ambiental sin cerrar el acceso al turismo, sino ordenándolo”.

Además recordó a los visitantes que respetar las reglas de un Área Natural Protegida es una condición esencial para que estos lugares sigan siendo parte de la identidad neuquina y puedan ser disfrutados por las próximas generaciones.

Desde el Gobierno de Neuquén, han manifestado que en las últimas temporadas se registraron reiterados episodios de personas que desobedecieron las indicaciones y accedieron a sectores expresamente prohibidos, incluso bañándose en el cauce del río. Estas acciones, además de vulnerar la normativa vigente, implican un alto riesgo para la vida y generan un impacto negativo sobre un entorno natural especialmente frágil.

Qué cambios hay a partir de ahora

Para evitar esto, entre las medidas tomadas , se ha reforzado los caminos y medidas de seguridad, restringiendo los accesos y reforzando también la cartelería informativa y preventiva, con el objetivo de concientizar. La iniciativa apunta a promover una visita responsable, entendiendo que la preservación del sitio depende en gran medida del comportamiento de quienes lo recorren.

Por qué no se puede bañar en el río Agrio

Las autoridades explicaron que el río Agrio presenta condiciones naturales que lo convierten en un ambiente de riesgo extremo. Sus aguas poseen una elevada acidez y una fuerte concentración de minerales de origen volcánico, potencialmente dañinas para la salud. A esto se suma la complejidad del terreno, con paredes rocosas abruptas y la ausencia de servicios de rescate permanentes, factores que refuerzan la necesidad de cumplir estrictamente las restricciones.

Desde la administración del área se insiste en que el Salto del Agrio debe disfrutarse únicamente desde los espacios habilitados, priorizando el cuidado personal y la protección de este valioso patrimonio natural.

Es importante remarcar que el incumplimiento de las restricciones establecidas en el Área Natural Protegida constituyen una infracción a la Ley Provincial N° 1875, normativa que permite a las autoridades a iniciar acciones legales y administrativas contra quienes no respeten las disposiciones vigentes.